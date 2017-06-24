说完「我爱你」…日抗癌女主播走了

日本人气女主播、歌舞伎名演员市川海老藏的妻子小林麻央，去年6月宣布罹患乳癌仍积极面对人生，被英国BCC电视台选为全球100大具影响力，牵动人心的女性。然而小林终究无法战胜病魔，於22日晚间离世，享年34岁。市川23日在记者会上透露，已无法开口说话的小林，咽气前竟对他说：「我爱你」。

小林和市川是日本演艺圈的金童玉女，两人育有4岁和5岁的一对儿女，婚姻原本圆满，却在小林生第2胎的哺乳期间被医师误诊，2014年10月才被告知确定罹癌，且癌症进展快速。

小林一直相信会有奇蹟出现，辛苦地面对抗癌治疗，却总是笑脸迎人，时时关心在身旁照顾自己的家人，还写部落格分享病中体验，得到约200万粉丝的支持回响。她最后一次更新部落格是在20日，还上传了露出灿烂笑脸的照片。

小林於22日晚间病逝，市川23日一早在部落格上留言，「今天是人生泪流最多的一天」，随后仍照常粉墨登台表演，下午他在记者会上难掩悲痛之情地泪流满面。

市川说：「一直到前天她都无法说话，昨天也一直没说话。但这真是不可思议的事，我看她咽下最后一口气的瞬间，当时她说出『我爱你』，然后就那样走了。」

除了市川和女儿丽禾、儿子劝玄之外，小林的姐姐也是自由新闻女主播的小林麻耶以及母亲都陪她走完人生的最后一刻。