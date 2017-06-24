真正的朋友 蕉风椰语

文：何蕙敏

“在家靠父母，在外靠朋友”已然是大家都知道的事。但是，并不是所有的朋友都可以被依靠。有些朋友只适合“逢场作戏”，见面时虽然会互相打招呼，但大多数都不会跟你有太深入的交往。

有些朋友虽然会好好坐下来和你谈话，但他们往往只是会听你说话，很难将心比心。真正的朋友是在关键时刻把手伸向你，并会在你遇到问题时，不遗余力地协助你的人。

曾有一次，我的朋友因身在外国而无法出席本地大学为他安排的升学面试。他收到邮件后，本想马上拨电联络有关当局更改日期，但因电话卡的问题而无法拨通。当时，他选择用微信告诉我这件事情。我二话不说，马上帮他拨电联络相关单位更改日期。最后，他得以面试，如愿进入自己心仪的大学。

事后，他告诉我，他面对这个问题时，第一个想到的人就是我。因为在他的心目中，我是一个值得信赖的人。我愿意帮助他，让他很感动。

是的，能够当一个被朋友信任的人不容易，更何况他愿意把自己的升学命运托付于我，我当然不会让他失望。这件事情也教会我在交朋友时，要看自己在面临困难的时候，对方会如何反应。他们可以不雪中送炭，但绝对不能落井下石。

能和你一起共患难的，才是真正的朋友，也是能够陪你一直走下去的人。不能和你共患难的朋友，我们也不可以怨恨他们，因为不是每一个人都有义务帮助你。

于我而言，朋友不一定要有福同享，但一定要有难同当。除了家人，不是每个人都愿意在你落难的时候陪伴在你身边，为你加油打气。如果你有幸遇到这么一个朋友，必须好好珍惜这段得来不易的友情。