幸福奴隶 建利式记录

文：陈建利

每年回家过年，除了吃团圆饭，就是和难得相聚的朋友聚会。由于朋友们大都结婚生子了，所以这一次的聚会，几乎成了爸爸们的聚会。而我这个准爸爸，自然也成了其他人的“教育”对象。

“现在有机会去走，就尽快去走了。”

“现在有机会睡觉，就尽量睡觉了。”

“现在想做什么，就尽快去做咯。”

这些话听起来非常恐怖，好像有了孩子后，就变成奴隶一样。

当然朋友们有开玩笑的成分，不过这些话，在日后似乎也成了事实。其实，这些“事实”也可以从每一年的聚会中看得出来。

从以前可以持续一整天的聚会，到现在视孩子状况而定长短的聚会， 看得出孩子的确常常会让父母身不由己。

以前会觉得朋友们太溺爱孩子，忽略了友情，可是现在才知道，自己应该也会和他们一样，把时间都给了孩子，把优先权都给了孩子。或许有一天，大家也都不聚会了吧。

另外，聚会的爸爸们，都会大谈育儿经。他们可以比较奶粉的价钱，可以谈哪个牌子的尿布更好用，也会介绍哪间托儿所比较负责任。这些以往我听得一头雾水的话题、也觉得无趣的话题，如今却成了非常吸引我的话题。他们的谈话，都好像给我上课一般。

我可以从他们的谈话中获取更多的育儿知识，这比在育儿书上看到的更有用。

这也是我这个准爸爸的最大转变吧。当然，目前我最有兴趣的课题是孩子出生的安排。

有些朋友建议直接剖腹产，这样除了可以减少意外的发生，也可以避免一旦无法自然生产而必须剖腹的双重痛苦和双重花费。也有朋友坚持自然生产，因为这样对孩子比较好，免疫能力也比较强。再过不久，我就必须面对这个选择题，所以我听得很仔细，也因为这个话题深思了很久。生孩子果然不是件简单的事啊。

有时候会越想越害怕，越想越担心。毕竟之前我们遇到那么多的孕期惊魂，如今到了孕晚期，我们又怎么可能不担心呢？而在这段期间，老家的朋友为他孩子办1岁生日会，我们当然也出席了。

小孩非常可爱，开始会慢慢走路了，所以一直都摇摇欲坠地走着，而朋友的太太就全程跟着他避免他跌倒。看到这个画面，感触良多。的确，父母就算如何担心孩子，也必须放手让他学走，然后默默跟在背后，默默保护他们。

而这些父母，虽然因此失去了私人时间，或者忘了自己想要做的事，但他们都心甘情愿。我相信我们也一样，就算当奴隶，也是幸福的。（待续）