做家务需要给零用钱吗?

文：邱甲伟

早几篇有提到小孩子做家务有要求零用钱的案列，那到底做家务要不要给零用钱呢？家务或者家事，是孩子接触的第一份“工作”，所以不少父母会有这个疑问，大家的答案可能也会不一样，有些人觉得可以给，有些人觉得不需要给比较好。那做家务是责任义务还是奖励任务呢？其实只要掌握一个原则来考虑就可以了。

以我们的建议来讲，做家务是有分类型的，有些类型可以给零用钱，有些类型并不适合给零用钱。我们会把家务分成两种类型，第一种是常态性的家务，也就是说每天都会发生的家务。例如我们每天都需要折棉被，倒垃圾，扫地等。第二种类型的家务称作任务型家务，任务型家务代表不是每天都会发生的，是偶尔才发生，比如帮爸爸洗车。通常任务型的家务会比较困难一点，但是必须在孩子的能力范围下可以完成的，孩子可以帮爸爸提水桶或抹抹车身等。

常态型家务不适合给零用钱

以我们的定义来讲，常态型家务并不适合给零用钱，因为这是孩子的责任，是他们必须要做的事情。如果每次孩子做家务，我们就给零用钱，这会养成孩子感觉做家务就会有钱拿，那如果没有得拿零用钱，还需要做家务吗？这样子的话会让孩子培养一个错误的价值观，孩子会觉得他今天做家务都是为了钱。除此之外也不能够训练孩子长期的去看待事情。

有时候你也会发现，大部分的孩子并不太愿意做家务，但是孩子的心理状态可能不是这样的，我们要知道，孩子在完成一件家务的时候，他们内心当中是会获得一定的成就感，只是孩子不懂怎么跟家长沟通而已，所以适当的家务还是要孩子去培养的。孩子可以从自己房间的家务开始，从折棉被或整理房间慢慢做起，从简单的家务开始。

可用其他奖励替代

刚刚说过常态型家务就不太适合给零用钱，那任务型家务就可以给孩子零用钱了。比如帮爸爸洗车算是其中一种，那如果在花园帮妈妈除草，帮小狗冲凉或者一年一次的大扫除也都可以包装成任务型的家务。有时候帮忙搬东西或者帮父母做些其他事情，这些任务就蛮适合给孩子零用钱的。当然也并不是所有任务型家务都要给零用钱，我们可以用其他的奖励方式来做替代，可以带孩子出去吃一餐，看一场电影等，其实还有很多奖励的方式。那如果家长要给零用钱当作奖励的话，希望大家着重在任务型的家务，因为这样孩子才能够培养到付出才会拥有的观念，毕竟孩子会觉得完成挑战性的任务后才能够获得相对应的奖励。当孩子完成比较有挑战性的任务也会培养他们的成就感，这会让他们更了解付出的意义。