【开斋节，回乡啰】柔4码头提供载客 印尼人乘渡轮返乡 国内新闻

（笨珍23日讯）还有2天就是开斋节，柔州掀起印尼客工返乡潮，印尼驻马大使馆公关事务专员莫哈末阿都说，该大使馆今年从水路交通安全角度进行宣导，到工地和工厂等劝告印尼劳工勿乘坐非法船只返乡。

他说，非法船只并没有相关防范措施，容易发生意外，与合法载客的渡轮有很大的区别。然而，每年仍有很多印尼人铤而走险，乘坐船只返乡。

“我们所知道的，从巴生和柔州边佳兰水域偷渡回国事件猖獗，对此大马海事执法机构已经严加执法。”

印尼驻马大使馆一行人今日上午到龟咯渡轮码头巡视，了解印尼客工返乡情况。陪同者包括劳工事务专员慕斯达峇、参赞尤苏南、码头管理公司Penaga Timur首席执行员瓦昔等人。

莫哈末阿都说，约有130万持合法准证的印尼人在大马工作，近日已陆续从全国约12个渡轮码头乘搭渡轮返回家乡。

“柔州共有4个码头提供印尼往返载客服务，其中最繁忙的码头则是龟咯渡轮码头。”

他说，据了解，柔州已有上万名印尼人乘搭渡轮回乡。虽然返乡人潮很多，但还是相当有秩序。

拉兹曼：已卖1800船票

Penaga Timur董事经理拉兹曼说，截至上午11时，已经卖出1800张船票，可能会打破去年一天2100名乘客的记录。

“渡轮服务原定明天傍晚5时后将暂停服务，不过会先确保将所有返乡者都上船后才暂停。”

他说，为应付返乡人潮，每日渡轮班次也从9趟增加至16趟。售票柜台也提早至凌晨3时开始售票。