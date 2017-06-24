【开斋节，回乡啰】省钱避塞耗体力 游子多搭长巴 国内新闻

（新山23日讯）为节省金钱和免塞在车龙消耗体力，民众趁开斋节返乡，多选择乘搭长途巴士，让巴士总站挤满人潮。

还剩2天就是开斋节，许多游子从周四开始，已陆续返乡，而今日更是返乡高峰期，尤其是今晚的长途巴士车票，许多巴士公司的车票已售完。

今日记者到皇后花园巴士总站及拉庆巴士总站了解情况时，许多游子已等待乘搭巴士返乡，因载乘客到车站搭巴士的轿车也多，使到拉庆巴士总站外的路段大塞车，必须出动自愿警卫团人员维持交通持续。

乘客：来回自驾约500元

来自霹雳怡保的28岁长途巴士乘客莫哈末丁告诉光华日报，此次已是他第3次从新山回乡，之前两次都是自驾返乡，此次为节省和免消耗体力，决定乘搭巴士回家。

他说，若自驾，车油和过路费来回大概要四五百令吉，但是，搭巴士只需要约百令吉，可以省下几百令吉。

他指出，他曾在第二次返乡时，因打瞌睡发生车祸，为免塞车消耗体力，今年决定搭巴士返乡。

他说，从新山到吉隆坡的大道交通流量还好，但从吉隆坡往怡保的车龙就让人吃不消。

“虽然乘搭巴士较省钱和不用塞车消耗体力，但却耗更长的时间才能回到家。”

吴乐仁： 车票比去年增10%

汉达英达巴士公司总经理吴乐仁说，今年该公司的长途巴士车票在开斋节期间有所成长，对比去年共上升10%。

他指出，许多民众为避免塞车，宁愿选择乘搭巴士返乡，所以，该公司的巴士车票需求量有所增加。

他说，该公司不会增加巴士数量，因巴士一天行驶的趟数已定，无法再增加。