明星小熊猫“私奔”逾月　携“恋人”现身

云南普洱太阳河国家公园内，明星小熊猫“嘟嘟”早前忽然“失踪”，令不少专程到来为其拍照的游客大失所望。不过，在“消失”逾1个月后，嘟嘟昨日再到太阳河国家公园觅食，更被游客捕捉到各种“卖萌”表情，堪比“表情帝”。

据悉，“嘟嘟”是一只生活在普洱太阳河国家公园内的雌性小熊猫，因其体型圆滚，故被网友和游客称为“嘟嘟”，其清新出众的外形广受游客的喜爱，常被称为“小熊猫界颜值王”、“国民小熊猫女神”等。

小熊猫观察员张凤芝称，自4月下旬起，平日喜爱到游客游憩区的嘟嘟忽然“失踪”，她与数位同事到嘟嘟喜欢觅食的区域找寻，也未发现其踪影，有些反常。不过，张凤芝与同事讨论后，猜测因4至5月正值小熊猫的繁殖期，嘟嘟可能已近发情期，与雄性小熊猫“私奔”。

观察员的猜测很快得到“证实”！嘟嘟昨日回归普洱太阳河国家公园，熟练地走在川梨树和竹子上来回采食树叶时，观察员发现，小熊猫群中多了一只很少出现的雄性小熊猫，且它与嘟嘟几乎形影不离，两只小熊猫不时作出“抚脸”等亲密动作。观察员猜测，两只小熊猫可能处于热恋期，不出意外的话，嘟嘟不久后，更可能会升级为小熊猫妈妈。