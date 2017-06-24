斋戒月穿短裤搭公车 女大生遭怪男掌掴 国际新闻

令人震惊的一幕！土耳其女大生Asena MelisaSağlam在斋戒月穿短裤搭公车时，遭到后方一名陌生男子呼巴掌，大喊「斋戒月你却穿这样」！而这名怪男虽然被警方逮捕，但讯问后就被释放，引发当地女权团体极度不满。

综合外媒报导，21岁的Asena MelisaSağlam搭公车时，后方男子Ercan Kızılateş一直用言语骚扰，不断碎念「怎么穿这样的衣服」，於是戴上耳机不想理会，但最后对方却趁公车快靠站时，直接站起来呼她一巴掌，就想溜下车。

Asena MelisaSağlam被打后，也很不满，上前和Ercan Kızılateş发生拉炒，还一度差点被推倒，让她相当不满和崩溃，幸好有另一名乘客不断安抚她。事件发生后，Sağlam向Kızılateş提起诉讼，对方被拘留，但讯问后就被释放。

Asena MelisaSağlam 表示，「自从被殴打，我去任何地方都需要妈妈陪伴，甚至不敢再搭公车」。当地的妇女权益组织也强力捍卫，「我们会在外面穿任何我们想穿的，不会放弃我们的自由」。