迫不及待出生 的士司机车上助产 国际新闻

新加坡金文泰停车场，孕妇羊水破急召德士，女宝宝迫不及待出生，孕妇家人与德士司机当场接生，宝宝平安出世。

这起事件发生于周五凌晨4时左右，地点是金文泰西2街第716座组屋的露天停车场。

记者接获热心读者通报，一名临盆在即的孕妇周五凌晨在德士上生产，并由家人及德士司机帮忙接生。

一般相信，该孕妇住在上述地点一带附近，由于凌晨羊水袋破了后，立刻电召德士，欲赶到医院进行生产。

怎料，德士抵达停车场后，孕妇在丈夫和家婆的陪同下搭上德士，腹中宝宝却迫不及待地出生，德士司机只能下车帮忙接生。

据了解，民防部队接到求助电话，表示宝宝的头已出来，一名护士通过运作中心的电话指导丈夫为孕妇接生，而救护车快速抵达时，宝宝已呱呱落地。

据悉，救护车在10分钟内就抵达现场，相信宝宝出生过程十分顺利，母女平安。

民防部队受询时证实，派遣了一辆救护车赶往现场，途中一名护士通过运作中心的电话进行指导工作。

发言人说，救护车7分钟内到场后，宝宝已出生，母女安全送往国大医院。