提供逾2万床位 槟政府拟建5劳工宿舍 北马新闻

（大山脚23日讯）槟州政府打算建立5个劳工宿舍提供2万6280张床位给外劳。

槟州房屋委员会主席佳日星在槟州立法会第13届第5季第一次会议上，如此回复马章武莫州议员李凯伦的书面询问时，发表此数据。

李凯伦在书面询问时，要求槟州政府列出劳工宿舍的研究，详细计划和如何处理州政府，企业和本地居民在兴建劳工宿舍上所存有的分歧。

佳日星回答指，槟州政府打算建立5个劳工宿舍，提供超过2万张床位给外劳居住。佳日星也提到，大部分槟州居民支持槟州政府建立5个劳工宿舍的计划，以便解决外劳居住在本地人住宅区和本地人的摩擦和冲突。

也是槟城公正党组织秘书的李凯伦强调，外劳的居住权也应该被维护。居民的知情权也应该受到尊重。政府当权者必须转换处理投诉和居民反对的思维。槟州的行政管理必须树立新的思考方式，让各个不同的阶层，对于兴建劳工宿舍对当地和周边居民影响，给于全面的评估和交流，妥善处理和解决居民的疑问和不满。

佳日星在回复中提到槟州兴建勞工村的项目指南已经在2015年7月30日出炉。不过在回复李凯伦的提问时，佳日星并未附上槟州兴建勞工村的项目指南。

李凯伦认为，槟州政府也应该评估兴建劳工村对本地经济的影响。如现在外劳都租住本地人的房子，若2万6000名外劳搬离现在租住的房子去劳工村，这恐怕会减少本地人租房收入和原本做外劳生意的小贩小商店的收入。

同时，这也会导致几千个空置房子待出租，减低对本地房地产的刚性需求，进一步打击已经放暖的房地产。