拥护者上载张誉发截图 网民：勿拿旧视频护航 国内新闻

（吉隆坡23日讯）MBI集团创办人张誉发获得释放成为中国知名论坛“百度贴吧”热议话题，MBI拥护者上载视频截图强调张誉发已“没事”，但遭反传销网民揭穿，不要拿旧视频继续护航。

MBI集团创办人张誉发周一（19日）晚被逮捕后，已在周三（21日）下午约4时30分获释，消息传到中国后，有投资者表示要前来大马追讨损失。不过截至周五（23日）截稿为止，并未有中国投资者抵马的消息。

然而，有MBI投资拥护者“gogomana”在论坛上开贴，主题为“一帮反传的孙子，老子这有视频，可以证明张总现在人没事，和粉丝们在一起查看公司集团的地产项目，你这吧主怕了不敢给我上传，哈哈，小人一个。”

“gogomana”上载的贴图是张誉发身穿白色衬衫，和一群貌似支持者合照，背景吊满红色灯笼，和一些貌似庙宇的中国风檐边雕刻。

而在论坛上，不少反传销网民认为，“gogomana”将之前的视频截图，并不能代表张誉发目前还在槟城且已没事，反之执法单位未来还是会采取行动，建议“gogomana”不要再继续护航。