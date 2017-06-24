欧阳捍华：上百渔民受影响 重建情人桥为大众利益 国内新闻

（丹绒士拔23日讯）雪州行政议员欧阳捍华说，情人桥重建工程一天未完成，丹绒士拔新村内约40艘渔船及上百户渔民就会因为无法停泊船只及卸下鱼获，生计受打击，影响巨大。

他强调，情人桥重建是为了大众利益，而不是一两家人的私利。

他今早到丹绒士拔巡视情人桥进展及向村民汇报时，如此表示。

欧阳捍华说，他在6月19日（周一）召开了一个有关重建情人桥工程的会议，出席的部门官员包括县土地局、县议会、水利灌溉局、雪州水供管理机构（LUAS）、县议员及村长等。

他指出，水利灌溉局报告，由于情人桥旁2间非法餐馆业者不配合搬迁工作，其中一名业者还把案件带上法庭并且败诉，导致原本在今年1月完成的工程，现在必须拖到9月才完成，造成工程严重延误8个月。

“县议会及土地局也透露，根据现有的政策，政府只会把新的小贩中心分配给真正在经营的餐馆业者，而不是出租者或收租者。”

他说，县议会及土地局调查发现，海洋海鲜酒家的代表李丽欣和李俊祥，都不是真正的餐馆经营者，李丽欣长期定居在沙登顺达山庄，李俊祥则从事鱼类批发，真正的经营者另有其人。

其中一家受影响的餐馆——情人桥海鲜餐馆已接受雪州政府献议，今早正式提呈信函向瓜冷县议会申请租用新小贩中心。

情人桥海鲜餐馆业者谢丽芬今早在雪州行政议员欧阳捍华前来巡视情人桥重建工程进展时，把信件移交给他。

瓜冷县议员黄锦伦指出，小贩中心的总面积为8400平方尺，即每家餐馆拥有4200平方尺的空间。

欧阳捍华指出，情人桥重建工程预计会在9月完成，之后会耗时一至两年的时间设置小贩中心及进行美化工程。

他表示，目前2家餐馆已经被铲平，预计在9月会完成兴建防浪墙及洋灰码头。

“我们相信，完成美化后的情人桥，将成为丹绒士拔的旅游景点，同时带动地方经济。”

至于受影响的众姓庙，欧阳捍华说，该庙目前暂时被安顿在附近一块隶属政府的空地，会尽快让该庙搬迁到码头前。