筹足18万元医药费 3小孩将进行心脏手术 北马新闻

（大山脚23日讯）各地善款纷至沓来，3名心疾小孩18万令吉手术费筹足，3人分别将在本月28日、7月12及14日进行手术，希望各界不要停止为3人祈福打气。

大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）作为总筹3名心疾小孩戴端宁、莫哈默依曼及莫哈默英冉手术费。基金会主席蔡瑞豪今日发文告指，6月20日正式发动筹款，获得各地富有爱心的人关注，善款源源而来，两天内就为他们筹足所需的款项，即日起停止为3人接收善款。

他说，3人手术期已安排，5个月大男婴莫哈默依曼情况较紧急，目前在加护病房观察，他将在本月28日进行手术。

“3岁女童戴端宁及2岁男童莫哈默英冉的病情在控制中，端宁7月12日进行手术，莫哈默英冉的手术则在7月14日进行。”

他表示，该会及3名小孩的家长非常感激遍布各地的善心人士，不分种族、不看肤色，集气合力捐助挽救小生命。

3小孩来自清寒家庭

戴端宁、莫哈默依曼及莫哈默英冉都是来自清寒家庭的心脏病小孩，心疾问题随时对小生命构成威胁。3人合共需要18万令吉进行手术延续生命。

女童戴端宁患有严重性的先天性心脏病，心脏畸形属于左心综合症，必须在6岁前进行3次手术，否则将活不过6岁。此次是她进行第二次手术（分流手术），7万令吉手术费家人负担1万令吉，尚缺6万令吉。

男婴莫哈默依曼小心脏有两个缺损，经常呼吸困难入院治疗，目前情况甚为危急，需要6万令吉进行手术。

男童莫哈默英冉心脏有两个洞孔，其中一个洞孔已经合闭，另一个洞孔则日益扩大。他心血管周围的肌肉在增长，导致他心脏衰弱，病情随时会恶化。手术费需要6万令吉。