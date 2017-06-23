【健康警钟】警惕身体发痒 皮肤暗示10大病

痒和痛，哪种感觉更难受？大部分人会选痒。因为痛还能忍，痒不仅难忍，还总是没完没了。

有时痒能持续几个小时，让人浑身不自在，甚至辗转难眠。当“恼人的痒”频繁造访时，就是在给健康敲警钟了。

“痒痒病”困扰很多人

有超过七成人在生活中出现过不明原因的皮肤痒，其中老年人皮肤痒更高达九成；有六成人表示“痒的不厉害就不会去管”，有三成人会“自己想办法止痒”(如使用药物)，仅一成人会在“皮肤痒后到医院找出原因”；年轻白领因生活习惯、工作压力等，皮肤问题的出现明显呈上升趋势；儿童因为大多无法正确表达，皮肤痒后很难找到原因。

在黄种人中，皮肤处于健康状态的不到10%，处于病态的超过20%，处于亚健康状态者高达70%。瘙痒感是80%的皮肤病人在陈述自我感觉时，最先描述的感受。

专家发现让人们感觉到痒的原因至少有50多种，最主要的可以归纳为以下几个方面”：

1.单纯皮肤问题：

皮肤自身问题而感觉到痒有2种情况。

{1}没有原发性的皮肤损伤，多半是由于皮肤缺少水分而引起的。就像现在处在干燥的气候，很多人会觉得皮肤干痒、脱皮。

{2}是皮肤本身就“病”了，皮炎、湿疹、牛皮癣等皮肤疾病大多都伴随着瘙痒。

2.中老年人皮肤退化：

中老年人因为皮肤萎缩变薄，含水量降低，皮脂腺及汗腺分泌减少，使皮肤失去润滑保护作用而显得干燥。在寒冷的气候，干燥的气候又使皮肤粗糙，甚至表皮脱落，使皮内神经末梢更容易受刺激而发痒。老年人身体痒多是这个原因。

3.过敏：

对饮食、花粉、尘螨等过敏，接触某些化学制剂，都有可能引起过敏，从而使皮肤感觉到痒。这类痒，一般在停止接触过敏原后就会好转。

4.妇科炎症：女性如果发现外阴部瘙痒，要特别检查是否有滴虫、白色念珠菌感染等妇科炎症。调查显示，73%的女性在经期会觉得局部皮肤瘙痒，可能与卫生巾质量不佳或衣物过于紧身有关。

5.情绪紧张：

抑郁、紧张、烦躁等不良情绪都有可能造成局部或全身皮肤痒。B族维生素缺乏也容易引起皮肤瘙痒。

6.肝胆疾病：

许多系统性疾病也会引起皮肤瘙痒。大约有40%—60%的肝胆疾病人，在肝部不适、肝功能异常以及黄疸出现的时候就会出现皮肤瘙痒。

7.糖尿病：

糖尿病人皮肤瘙痒的发生率高达15%—35%，约有10%的早期病人会出现全身性或局部性的皮肤瘙痒，而且比较顽固，外阴或肛门部症状最严重。

8.甲状腺功能异常：

不管是甲状腺功能亢进或减退，都可能出现皮肤痒的情况，但甲亢所致的瘙痒多发展缓慢，皮肤多干燥，在冷天会加重。

9.恶性肿瘤：

某些肿瘤发生时会伴有皮肤痒，如淋巴系统、胃、肠、肝、卵巢和前列腺癌等。这种由肿瘤引起的痒大多较顽固，如果你的身体出现长时间无原因的瘙痒就需要引起重视了。

10.不明原因的痒：

首先要辨别是否是接触了某些过敏原而产生的过敏现象。其次应该去皮肤科排除皮肤本身的问题，看看皮肤是否本身就“病”了。最后，如果因其他疾病发生皮肤瘙痒，应该及时针对病根展开治疗。