【疾病征兆】放屁暴露隐性健康

人们常用“屁大的事”来比喻鸡毛蒜皮之类的小事。放屁是件令人尴尬的事，却是人身体健康状况的一面镜子，平时应多加留意。

人为什么会放屁？

作为正常的人，我们每天都要排出2升气体。这些气体有2个来源，要么是你吞进体内的空气，要么是你从各种食物中制造出来的气体。从碳酸饮料和口香糖中转入体内的气体被排出时并不会有异味，可要是你在饭后的30分钟到3个小时之内排气的话，味道就可能让身边的人皱眉头。因为这个时候结肠里的细菌开始分解小肠不能消化的残渣，有臭味的气体就是这一过程的副产品。

由于我们吃的所有食物最后都会成为细菌的大餐，所以没有什么办法能阻止天然的气体生成。当然，摄取纯流质的食物可以减少气体的产生，因为它们通常不会给细菌留下捡漏的机会。更可行的解决方案是约会时管住嘴，别吃会产生难闻气味的食物。

一些富含硫的食物，像鸡蛋、西兰花、菜花和白菜等消化后都会产生硫化氢，气味就像臭鸡蛋一样。豆类食物消化以后也会释放出“大规模杀伤性武器”，因为人体缺乏必要的酶来充分消化豆类中的多糖。

当你紧张或大笑的时候，‘放气’的声音就变得很大。如果你能放松，让气体排出自如，虽然臭味还在，但是绝对听不到声音了。

3种“放屁”情形

无屁 ：没有屁放的人往往会有一些症状，如腹痛、腹胀、便秘、肠鸣音亢进或消失、气过水声等，还有可能会出现肠梗阻。此外，腹部手术者，其肠蠕动会出现反射性抑制，胃肠内气体和液体积滞，也会出现无屁的情况。

多屁 ：正常人每天要放5-10次屁，约排出500毫升左右的气体。当屁量大大多于平时时，则可能会有消化不良、胃炎、消化性溃疡等胃部疾病及肝、胆、胰疾病等。此外，也有可能是进食方面的原因，如进食过多的豆类、薯类与蛋白质类食物，或习惯性吞咽动作过多而吸入较多的空气，此类情况均不属病症，没有必要治疗。

臭屁 ：若屁奇臭难闻，有可能是消化不良，或摄入过多的肉类酸性食物，或由于消化道出血，血液积滞在肠腔内所致，也有可能是肠道内发生菌痢、阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎、出血性小肠炎等炎症。此外，恶性肿瘤晚期，因癌肿组织糜烂，蛋白质腐败，由于细菌的作用，放出的屁也会很臭。有时，进食过多大蒜、洋葱和韭菜等有刺激性气味的食物也会使屁变臭，这不必担心。

可见，屁臭的程度不仅与所食进的食物相关，也与人的身体健康状况密切相关，故应时刻留意自己的“屁事”，以之为镜，观察自身的健康状况。