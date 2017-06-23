在槟兴建1万6569一马房屋? 佳日星挑战中央出示证据 北马新闻

（槟城23日讯）槟州房屋委员会主席佳日星挑战联邦政府出示在槟州兴建1万6569单位一马房屋的证据。

他透露，至今为止，只是4项一马房屋计划申请提呈以寻求批准，即峇都丁宜计划（2015年8月26日）、打昔汝洛计划（2015年12月11日）、武吉牛汝莪计划（2016年2月19日）及浮罗山背计划（2016年3月28日）。其中，只有武吉牛汝莪计划（905单位）及峇都丁宜计划（1248单位）获得批准。

他强调，即使获得批准，有关2项一马房屋计划也仍未动工，因此1万6569单位一马房屋正在兴建中为完全不确实。他提醒联邦政府不要混淆槟州人民，而他不会允许有关方面这样做，因为维护“事实”必须要“坚定”。他于周五在一项记者会上，针对隶属首相署的槟州联邦发展局出版的小册子，如此指出。

佳日星指，根据该小册子，在一马房屋计划下，1万6569单位的房屋正在槟州兴建中。他重申，槟州政府欢迎一马房屋在槟州兴建，但有关方面却必须遵守槟州政府制定的指南，如一马房屋建议在浮罗山背兴建29栋高至27层楼的组屋。他希望有关建议在经过检讨后，重新提呈。

佳日星也驳斥槟州马华的抨击，即该党指责浮罗山背的发展没有受到控制，他强调槟州政府将“维护”州内地区，例如浮罗山背的持续发展性。他补充，槟州是确保不受控制发展不获批准，来达到上述目标。

他继强调，槟州政府也确保在州内，发展商不会在海拔76米或250尺以上地区兴建多层建筑物，而全国则是在海拔150米或500尺以上地区才不获准兴建多层建筑物。

槟人口工厂转移至北霹？ 林冠英驳斥属恶意报道

槟州首席部长林冠英以槟州过去9年槟州592亿令吉制造业投资，以及过去两年槟州在每100名进出移居人口中增加了58人的数据，驳斥一家英文报报道的为恶意报道。

他透露，该报于周四（22日）的报道中，指因为槟州生活费高涨，导致更多人在槟州工作，却选择居住在霹雳州北部。他指出，有关报道也指槟城一些工厂在关闭后，转移至霹雳州设厂。

他不认为是霹雳州政府“贬低”槟州，因为没有一个州政府会去“贬低”另一个州政府，但相信是该报恶意中伤槟州政府。他继透露，于2008年至2016年，槟州制造业的投资合共为592亿令吉，比霹雳州同时期的223亿令吉多达近3倍，因此，指槟州工厂关闭，转移至霹雳州设厂是说不过去。