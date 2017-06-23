林冠英：不设限款项用途 槟政府拨45万予9华中 北马新闻

（槟城23日讯）槟州首长林冠英指出，槟州政府在拨款予州内的国民型中学时并不会附加任何条件设限款项用途，因此董事会可自行决定如何使用相关拨款。

他指出，由于部分国民型中学需要自费聘请临教，因此董事会也可使用州政府的拨款作为临教聘请费。他表示，州政府拨款给国民型中学及各源流学校不一样，因为各源流学校的拨款主要是作为建设发展用途，但国民型中学的拨款并不设限。他于今日在前往槟城中华中学分发拨款予槟岛9所国民型中学的仪式上致词时，这么指出。

他也表示，州政府的制度化拨款包含三项条例，第一为每年一次的常年拨款，第二为拨款并不分政党背景，只看学校需求。他说，第三条例为款项将会直接汇给学校，而不会透过中间人抽水。

今日受惠及领取拨款的9所学校代表分别为槟城中华中学董事会主席卢福裕、恒毅中学及恒毅分校董事会主席拿督黄继樑、槟城锺灵中学董事主席拿督郭显荣、槟华女中董事李鸿莲、圣心中学董事会总务邹俊扬、柑仔园修道院中学董事主席李文和、协和中学董事会副主席陈国才及菩提中学董事会总务蔡耀祖，每所中学也将可获得5万令吉拨款。

会上出席者还有槟州华教事务委员会主席章瑛及成员黄汉伟等人。