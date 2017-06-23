神偷奶爸3到北海 召集小小兵粉丝 北马新闻

(北海23日讯)我国最大型“神偷奶爸3”户外乐园来到北海，小小兵粉丝影迷有福了！

至9月3日为期10周在北海市政局大草场的展出于周四晚由首长林冠英主持开幕后，免费开放予市民，惊喜陆续有来，与小黄人齐欢庆开斋节及国庆日吧！

一踏入北海市局草场，即见拱门隧道，里面是许多神偷奶爸的角色纸版人，是自拍、合照的摄影区。

接下来，即是高约5米的充气小小兵欢迎大家，一起来感受神偷奶爸3的气氛，夜里的灯光效果下，小小兵显得神气十足。

草场中央是个半圆的帐篷，里面藏什么，主办当局说迟些再跟大家说明。据了解，半圆帐篷里将有展览区、槟岛元素特区、专卖区和摄影自拍区等。

再往前走，是一座由2万假花打造的35尺巨型小小兵，黄蓝一片的版图成了吸睛亮点，站在特设的台阶上，是摄影的最佳角度。

坐在气垫上，在广大的星空下观赏电影，无疑将是小朋友及家人们特别和难得的回忆及享受。

上述展出由槟州政府资助，耗资90万令吉，也获槟州政府、威省市政局及槟环球旅游机构支持。

展销期间逢周五及周六晚上8时至10时，大草场上将免费放映《神偷奶爸1》和《神偷奶爸 2》电影。另外，在6月25日及26日(周日及周一)晚上8时至10时也将播放上述电影。

槟州首长林冠英主持开幕时强调，这是槟州政府送给槟州人民的厚礼，相信将吸引小小兵的粉丝及民众前来，邻近的后巷艺术也将添加姿彩。

出席开幕活动者计有行政议员林峰成、彭文宝、章瑛、丹纳州议员、威省市局主席拿督麦慕娜、秘书罗查里及官员等。