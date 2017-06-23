业者未撤离市区开店 光大一带“外劳围城” 北马新闻

报道：郑志贤



（槟城23日讯）槟岛乔治市光大一带仍无法摆脱“外劳围城”困境。

尽管早前沦为“外劳街”的风车路已有数家外劳店铺关闭及撤出该区，但业者其实不是撤离市区，反之是“转战”槟榔律及光大，使市区沦为外劳聚集热点。早在2010年，风车路冒起数家外劳店铺，尤其由孟加拉籍外劳经营的店铺包括杂货店、理发店、餐厅及咖啡店为多。

当时，该街道沦为“外劳街”，每逢周末及公共假期都可见大批外劳涌往该街，随着警方、移民厅及贸消局近年来马不停蹄在当地取缔后，数家外劳店铺已关闭及撤出该区。

不过，这些外劳店铺并没因此销声匿迹，他们转往到其他地方营业，特别是槟榔律一带的战前店屋及光大广场内，冒起不少外劳店铺，这包括杂货店、批发市场及餐饮店等。除了槟榔律及光大外，头条路及车水路一带也有数家由外劳经营的店铺。

对此，行动党光大区州议员郑来兴接受本报记者电访时说，随着执法单位早前严厉取缔后，风车路（加马购物广场）一带的外劳店铺已减少，这些经营者据知开始“转战”槟榔律一带。他指出，在光大广场内1楼、2楼及3楼，皆有出现外劳店铺。

他认为，市厅应管制这些外劳店铺，并限制这些业者不能售卖鱼类及肉类等，以避免他们抢巴刹贩商的生意。之前他曾接到吉灵万山贩商的投诉指，外劳店铺也卖巴刹售卖的物品，大举抢滩。

他欢迎槟岛市政厅昨日宣布于7月1日开始实行“2017年管制外劳商业活动指南”的措施。过去光大选区面对的外劳店铺问题，尽管市厅有采取行动，但效果不大，他希望有了这方案及措施后，能更有效控制外劳店铺问题。

外劳店入驻 振兴光大绊脚石

外劳店铺入驻光大广场问题，是其中州政府振兴光大的绊脚石因素之一。

因此，郑来兴认为要吸引本地人回流光大，就须改善光大的形象，并减少外劳店铺入驻光大。他是针对本报记者询及州政府要振兴光大，外劳店铺入驻光大广场内会否成为绊脚石时，如是回应。他也指出，针对光大面对的外劳店铺问题，移民厅、市政厅及卫生局等，经常有联手展开取缔行动。

王耶宗：多数外劳店铺 委托注册营业执照

槟岛市政厅公共卫生与执照小组交替主席王耶宗说，在槟岛约有数十家由外劳经营的店铺，占多数的外劳店铺在申请营业执照方面，是委托大马籍的另一半或亲友注册。

由于当局发现最近在槟岛出现越来越多由外劳经营的店铺，为避免这些外劳业者抢滩生意，市厅才通过“2017年管制外劳商业活动指南”，而指南中包括限制外籍业者不得在光大及临近范围内开设新店，且店内需售卖70%来自本身国家的商品。

他指出，市厅也考虑在更新现有外劳店铺营业执照时，将新指南条件纳入其中。不过，目前并没建议市厅这么做，除非执法官员认为有这必要，才须带入公共卫生与执照小组内讨论其可行性。

“2017年管制外劳商业活动指南”规定新的申请者（店铺业者），必须遵守指南中规定外籍商店不得售卖本地巴刹所售卖的商品，如蔬菜及肉类。此外，也规定外劳不得开设理发店、美容院、按摩院、洗衣店、裁缝店及咖啡馆等，而外劳可经营的商店为杂货店及餐厅，且必须是以售卖本身国家商品及食物为主。

若业者不遵守指南的话，当局将先发出罚单予业者。如果业者第2次违例，市厅就会撤回其营业执照，接着再犯，当局直接将业者提控上庭。