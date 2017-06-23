外劳权益人士刘嘉美： 大部分外劳曾遭勒索 北马新闻

（槟城23日讯）针对在吉隆坡发生的8名交警向一名外劳勒索后遭投报逮捕一案，外劳权益人士刘嘉美表示外籍劳工被勒索的情况时有所闻，几乎大部分外劳都指自己曾遭警员勒索。

她指出，数年前国际特赦组织曾对马来西亚外劳的生存状况进行研究，访问的所有外劳几乎都曾经遇过警察或志愿队勒索。有外劳透露，警员会截查他们的身份证，然后向他们拿取500令吉，如果外劳无法给，警员会要求他们向朋友求助。

她表示，就算这些外劳有合法的身份证工作证明，他们由于外籍身份，加上警察的权力，为了避免惹祸上身，只好交出金钱。她也透露，也有外劳曾遭身穿便服但自称警员的人士勒索，但因外劳无法辨认他们的真实身份，加上为了自保，只好提供金钱以换取平安。

她指出，尼泊尔大使馆曾经对此公开谴责，指该国劳工在马来西亚的待遇恶劣，警员要挟和勒索的情况非常普遍。“由此可见，问题的严重性已经去到国际社会关注的地步。”

她也对上述案件中，被勒索的外劳记录钞票号码，并向警局投诉进行勒索的警员是值得鼓励的做法。她认为，警员的责任是保护市民的安全，但现在却反过来向劳工勒索，严重违反警察的反贪守则。“受害的工人应透过不同的途径，例如透过非政府组织将事件曝光，减少警员滥权的机会。”