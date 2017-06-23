行动党州政府向槟民开刀 异言堂

文：陈德钦

槟城以前不会发生水灾的地方，在火箭执政后，开始淹水了。同样的，槟城以前不必缴付停车费的290条道路，在下个月开始，槟岛市政厅开始向民众鸠收停车费了！

没有人喜欢被政府开刀，但是财务陷入困境的槟州政府，确实不断拿槟州人民开刀。下个月开始，应该是驾驶人士叫苦连天，而槟州地方政府高唱“丰收”的时候了。

同样在今年7月，旅游部将落实征收旅游税。但是在部长促请各州政府停止征收原先推行的酒店客房税，以避免双重征税时，槟州首席部长林冠英却表示槟州政府不加以理会，将会继续征收槟州酒店房租税，理由可说是毫无理由——只因房租税收进行得很成功。

槟州政府不惜向酒店业者双重征税，向他们狠狠砍了一刀，难道不是因为槟州财务出了问题吗？

火箭领导的槟州政府，从2014年中旬就开始向州内所有星级酒店及旅馆，征收房租税2至3令吉，即凡4星级或以上酒店，每个房间每晚征收3令吉，而3星级或以下征收2令吉。

这项政策引起一些酒店和旅馆业者不满，恐怕流失顾客；另外，如果遇到不愿意支付2令吉至3令吉的房租税的住客，业者就必须自掏腰包缴税给州政府。如今中央政府征税后，槟州政府仍不愿退场，等于向业者双重征税，业者能不叫苦连天吗？

好了，槟州政府房租税收了，290条道路的新停车费也袋袋平安了；门牌税、地税、水费、地方政府的各类违法罚款额，甚至发展商没有承建廉价屋的建筑献金也调涨了，但是这些钱去了哪里？为什么槟州各区依然发生水灾？为何槟州交通阻塞无法改善？为什么槟州子民的生活素质不但没提升，反而下跌了？

连火箭自己的国会议员陈胜尧回乡环岛时，也直批槟岛的海岸线已改变，浮罗山背的绿色减少了。陈胜尧一针见血的言论狠狠掴了槟州政府一巴掌，因为槟州希联政府肆意开发山坡，大大破坏绿色环境，槟州的秃头山至今已超过30座！这跟州政府“绿意槟城”的口号背道而驰，也是槟州逢雨必灾的祸源。

林冠英的谎言当然不只一个。连不该卖的土地也陆续出售了，但槟州政府还要向中国银行借贷一笔为数10亿的贷款，难免引起槟州人民质疑槟州的财政状况。

林冠英还自打嘴巴说，他选择向中国银行贷款，而非中央财政部，是因为中央政府连槟州交通大蓝图都不会批准了，怎么还会借钱给槟州？既然林冠英认为中央政府不会批准交通大蓝图，为何又说向中国银行贷款的目的是填补交通蓝图的初期融资？

事实上，林冠英的言辞不只一次前后矛盾，当他一开始宣布交通蓝图时，也指槟州政府不必承担一分一毫，事态演变到今天，变成必须背负10亿令吉的外国贷款，而且还是一个不会获得中央政府批准的交通大蓝图，那么，槟州交通大蓝图是否他刻意制造的白象计划？

今天的希联，是真正的鸵鸟，就像希联首相人选难产之际，行动党国会领袖林吉祥的“解决方案”，竟然是呼吁希联领袖把头埋进泥土里，在一个月内别发表负面论述！要不然，就是“赢了再决定首相人选”，简直要把人民带去荷兰。

希联已两度执政槟州，但火箭领导的槟州政府行政开销暴增500%，不但拼命卖地填海，还要向外国银行借钱填补财政漏洞。反而，被指“濒临破产国”的大马政府，根据世界经济论坛最新公布的全球竞争力报告，在全球138个经济体当中，竞争力排名第25位。

希联为何不把鸵鸟之头抬起来，告诉人民他们如果成功入主布城，要如何提高马来西亚的竞争力？为何不谈谈实际的施政纲领和国家未来大方向？为何不光明正大告诉选民，他们的首相人选是谁？