当高教预算不断被减 ——从马大90K招生制谈起（下） 异言堂

文：何子扬（马大语言暨语言学系（英语专业）大三生 ）

2. 过度私营化恐将加剧教育不公问题

联合国教科文组织的《反对教育歧视公约》提出了受教育权利的基本框架，第一条便禁止包括基于种族和经济条件的教育歧视，而第四条列明“依据个人能力向所有人平等开放的高等教育”。世界多个国家包括作为神权国的伊朗都签署为缔约国，马来西亚却没有参与其中。

尽管政府2002年宣称以绩效制取代种族固打制录取国立大学的学生，但国立大学预科班（Matriculation）的出现一样让土著可以轻易地进入大学，使所谓的“绩效制”完全有名无实。而多年来优秀学生被拒于国立大学门外的种种例子体现了现在的制度似乎比之前的种族固打制还要来得固打。

眼见种族因素令教育制度不公的问题悬而未决，马大工程系以学生的经济能力为首要考量之一推出90K招生制，更应该成为一记警钟。

在90K招生制下，经济能力不佳但成绩与能力优异的学生如果不能负起9万令吉的学费，只能选择通过大学单位（UPU），与其他学生竞争才能得到学位。然而经济能力佳的家庭却多了一个管道, 即使成绩不及其他人优异，在UPU与其他学生竞争失败后仍然可以选择付款而被招收。这违背了“依据个人能力向所有人平等开放的高等教育”的概念。

如果90K入学制成功推行，将来其他国立大专都可以竞相效仿此私营化政策，推出以经济能力为考量的入学方式。不难想象如果日后更多热门科系如医学系和法律系也采取现在的入学方式，经济能力低的学生只能通过UPU获得有限的学位，但有钱的学生可以付钱进入国内排名高的大学并选择热门科系。

由此一来，中低产阶级的人民受高等教育的机会将不比富裕的人来得多，而将来我国的教育系统将不仅仅被种族的枷锁套住，阶级的枷锁更会使到教育不公的问题雪上加霜。

当教育资源因为家庭经济能力的差距而分配不均，社会的流动性将趋向僵化，中低产阶级想要实现向上流动改变命运的机会只会不断减少。

3. 人文学科恐将在私营化的洪流中被牺牲

一个人文学科衰败的国家只是一具没有灵魂的躯壳。笔者认为除了自然学科与社会学科因为推动发展创新而带来经济效益，人文科学的兴盛同时也会为国家带来长久的福祉。

然而由于科研能带来衡量成功的实质标准—金钱，许多国家的政府都开始倾向于分配高教拨款给医学、工程等等，而人文科学将不能再分配到足够的资源。同时在私营化的趋势推动下，大学将重点鼓励针对产业界需求的研究，对学术人员探讨和反省人类最基本的价值的研究则逐渐显得意兴阑珊。

在如此的大环境中，如果马来西亚政府因为经济管理不当而持续减少给予高教拨款，导致我国各大专都开始以“卖文凭”维持运作时，我们可以预见冷门科系将面对雪上加霜的局面。

提供热门科系如医学系、工程系、法律系的学院可能吸引学生付钱入学而维持营运，但冷门的科系如人文科学在吸引学生付钱入学方面挑战很大。

当国家不再资助人民获得高等教育，相信大部分学生和家长都会选择物有所值的科系，以便毕业后能够找到一份好工作或者自己创业。相反，人文科系作为探讨人类情感和道德等等的学科，难以带来实质经济效益，将很难成为心属的科系。

长久下来，人文科学恐将因为预算不足而发展停滞，竞争力不断降低甚至面临被关的局面以让路给赚钱的系院。

总而言之，笔者认为政府应该重新增加高教拨款，并确保和监督投入能够转换为产能，才能使国立大专特别是研究型大学推动国家发展迈向知识型经济。政府绝对不能短视地减少花费而削减教育开销，变相鼓励大专过度私营化而加剧教育不公平的现象和牺牲掉关乎国家根本的重要学科。