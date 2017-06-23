美国10大危险玩具 指尖陀螺居首！ 国际新闻

（波斯顿23日综合电）美国一个消费者监督组织宣布“10大夏季危险玩具”，而近期大马中小学生都热烈追捧的指尖陀螺（Fidget Spinners）被列为头号危险玩具！

“世界反对危险玩具”主席西夫日前召开记者会时指出，随着美国暑假来临，家长们要特别注意玩具可能导致孩童受伤的风险，尤其是近期热卖的指尖陀螺。

西夫表示，家长们千万不要以为某种玩具“大家都在玩”，就觉得没危险，这是很严重的错误观念，尤其是指尖陀螺，因为有很多的微小零件容易脱落，一旦被孩童误食，就卡在食道之内导致噎伤。

目前已有两起指尖陀螺造成的儿童意外受伤案例，包括得州一名10岁女童误食“指尖陀螺”零件并卡在食道；另一名5岁的俄勒冈州男童也发生同样状况而被紧急送医。

不仅如此，孩子们在玩指尖陀螺时，若不小心飞出去就很可能砸伤其他小朋友的眼睛，或者是身体的脆弱部位。

另外，排在“10大危险玩具”第二位的是悬浮滑板（Hoverboard）。悬浮滑板又译为双轮平衡车或电动平衡车，因为滑板以及锂电池都隐藏危机，已经出现多起导致消费者受伤甚至死亡的实例。

比如在今年4月，宾州哈立斯堡便发生一起充电中的悬浮滑板引发民宅失火的意外事件，可是至今为止悬浮滑板还是出现在许多零售商家的货架上。