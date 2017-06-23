霸气 异言堂

文：波强

在马来西亚政坛，有两个人是很有霸气的。一个是槟州首席部长林冠英，另外一个是旅游部长纳兹里。他们不是国内最大的那位领导者，口气却比首相纳吉或副首相阿末扎希还要大！

一个首长、一个部长，在政治上，他们是对立的，可是，两人的私交甚笃。他与林冠英的友好关系，是政治游戏，各有谋算都好，了解现时巫统与国阵其他成员党关系及发展的政治分析员都认为，他们两人的好，是有着很深奥的政治议程。而这个议程，只有他们最清楚。

纳兹里不理会盟友马华和民政党的感受，曾经和林冠英一起共步彩虹空中走道。纳兹里曾经支持林冠英建议在槟岛兴建3条高速大道，和1条衔接槟岛与威省的海底隧道的解决交通问题方案。林冠英也曾大赞纳兹里敢于单挑前首相敦马哈迪辩论，证明自己是内阁部长中最“勇”的。

说林冠英霸气不是随便乱唬的，而是有很多例子。他曾经以一句“不该由普通议员提呈”为由，要盟党的国会议员撤回国会下议院动议。也曾霸气的呛中央政府，如果连5000万令吉也没有，可以跟槟州政府借。

讲纳兹里霸气不只是对普通人，他曾经公开打脸马华，赞赏民主行动党。对曾经治国22年的前首相敦马，对柔佛州王储东姑依斯迈，他都曾很霸气的回呛和批评。对一个区区的砂拉越州部长，他觉得这位来自硝山的牛仔领袖会客气吗？关于旅游税这回事，纳兹里就很霸气的说，他是旅游部长，是他说了算。

嗯！你管的部门自然是你说了算，一位首长管个州属，最后当然也是他说了算。他们两人除了同样是男人，还有其他非常相似的共同点，只要有人敢挑战或质疑他们的决定，他们将会霸气回应。只是，做人太过霸气，会得罪人于无形中，不是件好事。

今天，林冠英和纳兹里在朝在位自然有本钱可以继续霸气，只是言多必失，太过霸气是很有气势，却也会得罪很多人，而且还往往得罪到自己都不懂。凡事留一线，他日好相见。