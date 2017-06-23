德国北部狂风大作 两人死亡交通严重受阻 国际新闻

（柏林23日综合电）德国北部大片地区周四受到暴风伴随雷侵袭，已导致至少两人丧生。当天，首都柏林通往各地的航空和铁路交通严重受阻，对民众出行造成极大困扰。

当天午后，包括柏林在内的德国北部多地出现强降雨和大风天气，到晚间升级为大雷雨，局部地区还伴随有冰雹。据德国电视一台报道，强暴风当天登陆北德，下萨克森州一名50岁男子在汽车内不幸被倒塌的树木砸中丧命。另一位83岁老妇人则因驾车撞上倾覆的树木而丧生。

极端天气使柏林通往各地的交通严重受阻，柏林最重要的泰格尔机场当天午后多个航班出现延误，飞往波恩、法兰克福、华沙等地的若干航班取消，大批旅客不得不选择改乘火车或其他交通工具前往目的地。

而全德铁路交通同样在恶劣天气影响下出现大面积瘫痪，有指在柏林火车总站驶往科隆、斯图加特等方向的高速列车出现超过2小时的延误。

由于被强风吹倒的树木和树枝跌落轨道上，并造成其他问题，德国铁路公司不得不在国家北部关闭几条行车线。

港口城市汉堡当天同样狂风大作、黑云压城，当地机场被迫暂停升降一个小时30分钟。德国气象部门已将汉堡的极端天气划入龙卷风范畴。此外，当天的极端天气还造成了马格德堡部分地区停电。

德国气象部门发出警告，由于一个低压锋面由西部地区移至，预料继续会有大风大雨、闪电和冰雹。