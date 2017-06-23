沛君：继续苦练改善弱点 炳顺又和小将擦出火花 体育新闻

大马混双一进一出，陈健铭/赖沛君经两局激战不敌世界排名138的日本的小林优吾/松友美佐纪；首次搭档参赛的陈炳顺/谢宜希则继续勇态，以21比10、21比5战胜印尼的亨德拉坦加亚/瑟卡塔吉，奋勇挺进8强。

赛后，赖沛君承认发挥不稳定，特别是处理球落点的质量很糟糕：“我们会吸取这次教训，回国之后继续苦练，为下个比赛做好准备。”

上周印尼赛，陈炳顺首次搭档白燕薇就杀进4强，因此获取了7700分，两人世界排名跃升到131位。这次搭档换成谢宜希，陈炳顺又和小将擦出火花，跻身8强。接下来，两人如果能够打败来自印尼的7号种子帕拉温/蒂比，那么世界排名可能又有变化了。

中国两支混双，头号种子郑思维/陈清晨偕同在首圈爆冷击败丹麦强档的佐金尼尔森/克丽斯蒂娜佩德森的王懿律/黄东萍顺利晋级，接下来，前者8强碰中华台北的卢敬尧/姜凯心，后者对5号种子的英格兰夫妻档阿德科克/葛布蕾尔。

抒芽止步次圈

大马女单谢抒芽次圈挑战世界排名第16的印度名将赛娜内娃失败，她以15比21、22比20、14比21败北。后者接下来会对阵中国的孙瑜。另一位印度女将辛杜2比1逆转中国的陈晓欣，接下来8强硬碰中华台北的戴资颖，后者2比0战胜泰国的拉查诺。高桥沙也加与奥原希望则上演日本德比，争夺一席4强资格。

中国两对女双进8强，即陈清晨/贾一凡和包宜鑫/汤金华，结果两方将上演同室操戈。其余由日本占据3席最多，韩国有2席，丹麦获得1席。