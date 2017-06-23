任务在身不宜太劳累 堇溦只战亚青团体赛 体育新闻

(吉隆坡23日讯)大马羽总周四公布下月出征亚青赛名单，国羽女单吴堇溦领衔出击，但她只参加团体赛，没有参加女单赛！

今年亚青团体赛将于7月22日至26日在印尼雅加达进行，接着26日至30日进行各单项争夺。这是吴堇溦第4次参加亚青赛，此前3次均未能夺冠，最佳成绩仅是2015年拿到季军。

询问吴堇溦只参加团体赛的原因，大马羽总技术总监弗洛斯特表示，因为堇溦接下来还有任务在身，不宜过度劳累。

“出征亚青赛之前，她会参加在新加坡举行的东南亚学联赛，之后10月9日会前往同样在雅加达举行的世青赛，这两项赛会都会打团体和单项，所以我们这次不能让她太劳累。”

弗洛斯特指出，这次让吴堇溦参加青年赛，主要是为了帮助她提升信心。

“她在成年赛表现未如理想，所以我们让她回到青年赛，希望帮助她提升信心。”他补充：“参加青年赛，堇溦将会被视为夺冠热门，对手们都准备冲击她，我们希望她经得起这种压力的考验。”

此外，武吉加里尔体育学校羽球队男单主教练关义明说：“尽管获得堇溦助阵，但我们在团体赛目标只是半决赛，这是因为之前几届都是在8强落败。单项方面，我希望各项目能有一个代表能打入4强。”

他补充：“为了备战亚青赛，我们决定在开斋节期间照常训练。”