K斯里坎排名狂飙 宗伟回升世界第二 体育新闻

(吉隆坡23日讯)大马一哥李宗伟回升世界第二！

虽然在上周印尼赛卫冕失败，但是李宗伟的世界排名仍上升1位，超越“一圈游”的丹麦“安赛龙”坐上第2位置。韩国孙完虎仍居第一；上周夺得第二个超级赛冠军的K斯里坎狂升11位，排名榜单第11。

其他大马男单排名皆下滑，祖法德利第34，张崴烽、伊斯干达、刘国伦及宋浚洋则分别位居39、44、57及63。

痛失印尼赛桂冠的韩国一姐成池炫，超越奥运冠军卡罗丽娜玛琳，回到女单世界第二。第一宝座仍属于中华台北的戴资颖；美国的张蓓雯再次刷新个人的最高排名，来到世界第9位。

大马方面，谢抒芽涨2位至26，继续把持我国一姐头衔；即将代表大马出战亚青赛的吴堇溦排44，超越李盈盈(47)坐上二姐位置。

“高塔”微弱优势登顶

中国男双“高塔”李俊慧/刘雨辰以47分的微弱优势重登世界第一，丹麦老将波伊/摩根森退居第2位。缺席印尼赛的吴蔚昇/陈蔚强，依旧排第4；其他大马男双，王耀新/张御宇和徐家铭/刘隽程的排名都下滑，分居24与31。

大马3支女双中有两对排名下跌，即许嘉雯/温可微和林芸如/叶铮雯，她们分别排14与19；邹美君/李明艳则守住24的位置。值得一提的是，日本有4支女双排名世界前15位，当中奥运冠军松友美佐纪/高桥礼华仍把持后座。

大马两支混双陈健铭/赖沛君和陈炳顺/吴柳萤排名不变，停留在第10、11位。仅搭档参加9项比赛的吴顺发/赖洁敏再升3级，来到世界21位。