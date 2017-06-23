初执主持棒 林绿爆压力大 娱乐新闻

（八打灵再也23日讯）林绿从模特儿转战演戏，现更接棒云镁鑫主持《生活女·子自在》第二季，首次主持的林绿坦言：“很紧张、压力很大！”从不觉得自己是主持的料的她表示，试镜前拿到的稿很长，加上稿的用词很深，让她压力很大，她自爆当时压力大到没办法专心拍摄《美丽新世界之宠物》，甚至想过装病不去试镜，后来觉得当机会摆在面前，一定要捉住，就跟自己说：“好吧，就豁出去好了！”

首次挑起主持重任，让林绿很有压力，她自爆一度想要靠喝酒让自己放松。“演戏有台词，有对手，主持《生活好自在》靠的是自己的体验，说出自己的感受和体会，没有稿，这是我第一次主持，而且是一个人主持，我真的非常紧张，我在拍摄前还问制作人说，我可不可以喝一些“饮料”让自己放松，不过因担心自己会太放松乱讲话，就没有喝，哈。”

她为自己的主持处女秀打50分，笑言：“我不能说不及格，不及格他们（制作组）会杀了我！”第一次主持，她说自己还有很多东西需要学习，也还有很多进步空间，像是对镜头的敏感度不够，有时候会词穷。这次的主持初体验，除了让她体验很多不一样的经验，如潜水、学耕田种稻等，更让她想要再挑战主持。

出席媒体见面会为林绿站台打气的节目嘉宾秦雯彬，赞林绿的主持处女秀很棒，“以新人来说，她的表现不错，这个节目是真实体验，对专业主持人来说，把自己豁出去，有责任感，就算自己多怕都去尝试，这份心意就很值得大家敬佩了。”ntv7新一季女性资讯节目《生活女·子自在》即将从6月30日起，每逢星期五晚上9时30分播出。