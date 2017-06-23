2017金气过强 之新机遇 好风水

文：许鸿方

在金气过强的时期，进而激发那些有权势的人有勇无谋，贪欲更加不仁，导致该类人士吝啬贪婪、刻薄心毒,喜淫好杀。无独有偶，环顾世界各地许多国家皆继续面对领导人的素质问题，似乎在今年里带有上述趋势。

宇宙万象必须处于五行平衡的阶段，才能确保万物互相扶持、制衡，才能确保大家有平衡的发展以达到稳定、健壮与积极的层面。

转眼间已开始步入2017年火鸡年的下半年了！这是个五行金气过强的一年，由于金气过强而引起比较强大与金的五行属性相的各种现象，大家加以分析后，必能看得出其中端倪，进而为自己当下的事业、学业、感情、健康等做比较良好的规划。

五行中金代表的方位是西方；其主要显现的节气是秋季；颜色为白色；影响人体五脏的肺部；对人的情志影响是“悲伤”；与金相关的天干为庚、辛；地支为申、酉；金代表的八卦是兑、乾。

因此在2017年西方国家如欧洲、美国等地纷争、动荡与恐怖侵袭事件层出不断。例如在最近的各种宗教神圣与喜庆的月份里，恐怖的流血、枪战与火烧等负面报道不断，产生无数令人悲痛的事故，也令人对此年带有更多的负面情绪。尤其是阳历9月到10月间，此类事件可能变本加厉，市场情绪更加趋于负面。

在金气过强的时期，进而激发那些有权势的人有勇无谋，贪欲更加不仁，导致该类人士吝啬贪婪、刻薄心毒,喜淫好杀。无独有偶，环顾世界各地许多国家皆继续面对领导人的素质问题，似乎在今年里带有上述趋势。

由于金主义气与肃杀，因而导致市面上有不少人性情刚烈，用情过甚而行为激烈，动不动就喊打喊杀，容易制造混乱！也有更多人喜爱辛辣与口味特重的食物因此容易产生一些健康状况，患者尤其是肺部与呼吸系统的问题比较频密，因此今年里大家必须多留意家人的有关问题，以及做好各种足够的防范措施。然而当金气过盛时，许多人会开始比较果断与刚毅，也会开始醒觉与深知廉耻之道，也有人甚至不惜疏财以仗义、以达到平反之目的。

此年的财星属比较弱势的木，由于金气过强，因此在今年里尤其是与金融业相关的行业，木材与家具也面对市场需求虽无限阔大，然而却面对原料与工人短缺的严重问题！其实2017 年是许多大小事件进入极度空间的阶段，有为物极必反，在此年里是许多酝酿已久的陈年负面气势之发泄沸点。因此在此年无论是在政经文教里，皆默默地进行着许多改变与挑战的开端，也因此在今年里开始有如拼插积木般、尝试与产生无数的新作业系统，因此现今已经衍生出许多新机会与商机！

中国趋向积极发展

西方国家在此年里的纷争、挑战与烦恼不断，尤其是美国的国运也无可避免地趋下坡了。然而中国固有的强硬国家体制，在当下必能发挥所长了。近年里大家听闻有关中国的，都是带有积极发展层面的为多。君不见许多城市高速发展，再加上现今的习近平领导层除了注重打贪、强势对内与外、硬体的高速发展外，也加入更为重要的人文以及重新唤醒儒家思想的贯彻性实践！他最先提倡的“一带一路”策略，也已得到很多国家、甚至比预期更好的支持率！在此美中此消彼长的效应下，全球尤其是华人皆期望中国的强大，能为世界带来更美好、和平、公正的“大同世界”，大家也即将见证全球开始步入更美好的“新世界次序”了！

由3月份以来，大马甚至在其他国家的政府机关，也开始严厉地鉴定许多在市面上营运甚至超过8、9年的看似金钱游戏的商业。由此也已看得出来，相关商业与人士必须在此年做出策略上的调整与改变。政府当局必定也会推出一连串的新政策与规矩，以监督与管制尤其是金融投资等的商业公司以及其业务活动。

除此，反贪局也更加勤快与有效率地打击贪污并挖掘出许多大鳄。姑不论此举是否与未来的大选有关连，其实也开始令人有眼前一亮、稍微良好的感觉。总的来看，2017年是许多领域开始步入最坏的阶段。所谓物极必反、否极泰来，因此在此期间其实也是好的开端，开始衍生出许多新机会与机遇！

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