执教圣心34年最久 罗志明老师列大马纪录大全 北马新闻

（槟城22日讯）为浮罗山背圣心中学效力34年，罗志明老师被大马记录大全认可，成为“全马在同一所学校服务最久的老师”，而他所教过的学生中，有者也是他的同僚，其中6人与他一起执教。

罗志明于1983年获得马来亚大学教育系文凭后，就被教育局委派到该校服务，这一出任就任职了34年又5个月，学生中不但包括一些现在学生的家长，也有数位该校的老师也是他的学生。明日就迈入60大关的罗志明周四受访时表示，他是出于喜爱对人与人之间的交流，才决定走向教育界的领域。

在圣心中学就职34年的他，视该校为他的第二个家。他坦言这次要退休了，很难表达出心里的情绪，虽然心底一定会感到惋惜，但他认为他所能贡献给该校的一切，都已经达成，因此他相信其后辈们必有能力接下他所留下的空缺。

他回忆指，第一天到该校报到时，认为那只是乡区的中学，但他较后发现，该区的居民和学生都非常亲切和谐，“以前浮罗的人少，就算在放学后，只要走到城镇的任何地方，那里的居民都能以全名叫你，久而久之，我也喜欢上这个亲切的地方。”

他原本是在纽西兰一所大学就读物理学学位，当他在那里就读时，大学就安排了大学生与该地的中学生组群为导师与学生的活动，他是在那时所得到的经验让他有所感触，让他决定要投入教育界。他在毕业后曾到汶莱当教师一年，但较后选择回到大马重新修读教育系，在完成一年培训后，才被派遣到该校。

对于执教方式，他坚持以温柔的方式教学。“如果你以太严肃的方式来教课，太注重学生的分数，那学生就会有所抗拒，无形地建立起一道墙，这么一来学生就不会喜欢上你的课。”

“我认为全部的学生都各有所长，他们在学校中可能没有卓越的表现，但一定有自己的天赋及兴趣，所以身为教师的我们也不可以太过僵硬，与其一直给学生训话，不如用行动的教导方式去感化学生，让他们自动自发。”

校方三大机构也特于周四，为罗志明安排一场欢送会，欢送会上除了有许多学生为他送礼之外，也有数位已经成为老师的学生，亲自为他送礼以感谢这名资深老师。

陈幼玲：太善良的老师

“他太善良了，以前读书时都没一个比他善良的老师。”曾是罗志明老师的学生，现已成为该校老师的陈幼玲老师，对罗志明老师只有好的印象。她是该校97年的毕业生，在成为老师后就向教育局申请到该校，至今在该校已经服务了9年。

她说，罗老师是在她中二时教导她数学科，而老师在教书时都很开朗，上他的课不会觉得无聊，而老师对学生都很积极，包括学业只是一般的她。

“他对学生超有耐心，而且几乎都不曾生气，我们和被他教导时都感觉他比较像是前辈和朋友多过像老师。所以很多学生就算在他教的科目上比较弱，都会自发的要去了解自己不懂的地方。”

蓝晓慧：感激遇上好教师

另一名在该校执教了15年的老师蓝晓慧也曾是罗志明老师的学生，她是94年的毕业生，当时罗志明是她的科学老师，她也受到老师影响，在中四就决定读理科。她很感激能遇上罗老师，跟到一名好老师为她打好根基，到她较后成功成为教师，并在机缘下被委派到母校执教，再度遇上罗志明老师，以前辈的身份，在她执教期间也教导了她不少东西。

“他要退休，当然会不舍，但他都已把一生奉献给圣心中学了，应该做的他都做到尽了，也是时候给他轻松下来，给他时间做自己喜欢的事了。”