非法藏售爆竹烟花 霹警今年至今捕40人 国内新闻

（怡保22日讯）以“鱼目混珠”的方式，在非法爆竹和烟花包装上印上可合法售卖的“POP-POP”和“HAPPY BOOM”名称，企图逃过警方法眼。

霹雳州副总警长拿督再努丁披露，今年州内涉及非法售卖、收藏和拥有爆竹及烟花被捕的人士剧增，至今共逮捕40人，比去年同时期只有9人，暴增31人。

他表示，被捕的40人年龄介于25岁至45岁，卤获的爆竹和烟花总市值3万9200令吉，而去年同时期9人落网后，警方起获的爆竹和烟花总市值是5万2650令吉。

再努丁是于今天出席由霹雳州总警长拿督哈斯南主持的霹雳州警官跃升警阶仪式后，在新闻发布会上如此指出。

他说，国内是有14类爆竹和烟花合法，但霹州仅有2类，即“POP-POP”和“HAPPY BOOM”可售卖，另外12类仅万挠一家公司拥有合法准证，可是依然有不少人进行非法售卖活动。

他指出，这种情况让人担忧，主要因为担心遭到不良分子对爆竹和烟花进行改装成为攻击性的鱼雷或炸弹，以便作为进行非法活动的用途。他续说，在霹州非法售卖、收藏和拥有爆竹及烟花的案件，一般为没有拥有合法准证、大部分来自泰国、公开场所买卖以及许多采取鱼目混珠的方式，在盒子和包装上印着“POP-POP”和“HAPPY BOOM”2类合法爆竹的名字，里面却是其他种类的爆竹和烟花。

佳节仅10%警员休假

另一方面，再努丁也指出，在即将来临的开斋节，霹州警方仅有10%，即800多人休假，而且这不包括交警警员，而且获得批准休假的警员也是随时可召回执行任务。

他说，在佳节期间最常发生的罪案为破门行窃、摩托车偷窃案以及破车镜行窃案，因此，警方促请民众除了确保回乡前把住家锁好，也要把轿车和摩托车锁上及切勿把贵重物品放在车内。

12警官获擢升副警监

霹雳州在此次的晋升中共有12名警官获得擢升为副警监，其中包括下霹雳政治组警官薛振财。出席仪式者包括霹雳州行政组主任沙哈隆助理总监、肃毒组主任拉威助理总监以及霹雳州防范罪案及社区安全组主任西文高级助理总监等。