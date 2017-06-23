西南县肃毒组一夜破2宗案 充公值逾4万元毒品 北马新闻

（槟城22日讯）西南县肃毒组雷霆扫毒，在一晚里连破两宗毒品案，充公4万1480令吉毒品，并逮捕4人归案，其中一人拥有13宗犯罪前科的通缉犯。

西南县警区主任安峇拉甘警监周四召开记者会宣布，肃毒组于周三凌晨1时至2时，分别在拿督依斯迈哈欣路和武吉占姆，逮捕了两组毒贩。警方原先在武吉占姆一栋组屋，成功逮捕一对巫裔男女，并在住家内搜查到1.5公斤海洛因及54克冰毒，同时充公相信是通过售卖毒品所得的2800令吉现款，扣查两辆共值约1万9000令吉的普腾轿车。

被取缔的组屋单位并没炼毒，仅用为包装毒品。两名嫌犯是准备将包装的毒品售卖到峇六拜及峇央峇鲁一带。在行动中落网的41岁男子，被查出是有13项犯罪前科的通缉犯，并曾在特别防范措施下被捕。

另一方面，警方在拿督依斯迈哈欣路拦截一辆普腾轿车，从车内找到28克海洛因，车内一对分别29岁及22岁的巫裔情侣当场速手就擒，男子有6项与毒品有关的犯罪前科。

“警方相信两人正将毒品运送到峇六拜，两人涉及毒品活动大约3个月。他们每次运毒的分量不多，并将毒品藏在乘客座的抽屉内。”

他补充，4人的尿检都呈阳性反应。警方援引1953年危险毒品法令第39B条文调查这两宗案，一旦罪成，唯一刑法是死刑。