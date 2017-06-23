中国导游公司追收旅行社未缴费用 16人返马追讨赔偿不果 国内新闻

（怡保22日讯）16名男女向旅行社签购中国张家界旅行团配套，抵达后却被中国导游公司追收旅行社未缴付的费用，同时需自购机票回国，造成众人额外花费6万零205令吉。

这个前往中国张家界8天6晚旅行团原本有18人报名，每人的旅费是1898令吉，其中2人因家中有事临时无法上机，其余16人继续旅程，岂料16人险些滞留张家界大峡谷无法回马。

事主返马后向旅行社多番追讨赔偿不果，上门时，发现该旅行社已关门，之后致电负责人，对方也不接听来电。受害者于本月10日到商业罪案调查局报案，并于周四上午在张志坚的安排下召开新闻发布会揭露他们的遭遇。

陈雄安：额外多付逾6万团费

事主之一陈雄安指出，他们是在去年9月向该间位于怡保市中心的旅行社缴付订金，出发日期原本是今年3月18日，并在25日返回大马，但旅行社负责人罗小姐在17日来电告知没有机票，旅行团延迟至20日才出发。

他说，20日约清晨5时30分抵达吉隆坡国际机场后，一名本地导游“阿森”竟告知没有直飞中国长沙的机票，他们被迫要先转飞新加坡。

“来到新加坡，罗小姐答应付我们每人20新元作为膳食费也没有兑现，晚上7时25分才飞往中国广州，当晚还要在广州住宿一晚，完全不是当初说明直飞长沙的行程。”

“岂料，24日参观大峡谷时，中国导游指没有收到怡保旅行社的任何分文，要求我们缴付在中国的团费，否则就要取消我们的旅团，不载我们下山，当时我们的护照及行李都在巴士上。”

他指出，当时身上并没有太多现款，唯有用信用卡缴付中国导游公司3万3800人民币（约2万800令吉）的团费，之后还自行承担最后一晚的酒店住宿、巴士及高铁费，还要自费回国机票，整个旅程额外多付6万205令吉。

张志坚：接获逾百事主投诉

另一方面，巴占州议员张志坚声称，已接获超过100名事主针对同一间旅行社做出投诉，投诉的事主分别有30人来自九洞、40人来自布先、12人来自金宝及18人来自巴占。这4个地区的事主签购的旅行团计有日本北海道配套、中国上海配套、泰国喀比配套及中国张家界配套。

据他了解，九洞30人已经获得退款，布先及金宝的事主分别被欠1万2000令吉及6000令吉，然而这群来自巴占的事主却分文未获。

他多次与罗小姐及其生意伙伴“阿明”洽谈退还16名事主的方案，惟罗小姐并没有兑现，而且志期6月1日的支票也无法兑款。她答应从6月19日开始，分期摊还6万205令吉的款项，也无下文。

记者较后也致电罗小姐的生意伙伴“阿明”，惟后者否认与罗小姐是生意伙伴的关系，并称说不是职员，只是义务出面帮忙。

之后，记者尝试致电罗小姐，惟对方没有接听电话，直至下午仍然无法获得她的回应。