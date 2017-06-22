廖中莱：马华严正看待 金钱游戏重创国家形象 国内新闻

（吉隆坡22日讯）随着逾百名来自中国的MBI投资者将来马索回投资金额，马华总会长拿督斯里廖中莱表明，马华严正看待类似MBI集团等金钱游戏在国内肆虐的问题，因金钱游戏已令国家形象严重受损，甚至破坏整个国家经济体制。

他说，金钱游戏的“吸金法”显然违法，甚至导致国家经济不健全的发展。

因此，他呼吁人民，勿参与金钱游戏，同时也能够向身边人发出警告，并向有关当局做出投报。

廖中莱今午是在主持马华与国内华团领袖交流后，受询及有关近期MBI集团遭国内贸易、合作社与消费人事务部调查一事，做出这项回应。

他强调，马华正视国内金钱游戏问题，尤其是MBI集团收集了国内与海外投资者的庞大资金，影响层面很广。

“马华希望金钱游戏问题不要带给人民灾难性的影响，尤其是我国的投资气氛，金钱游戏的机构已经严重破坏国家形象，我们不允许这样的情况发生。”

针对有金钱游戏公司滥用“一带一路”的名义吸引中方投资者一事，廖中莱则表示，任何的投资者若看到任何单位利用“一带一路”的名义应咨询中国驻马大使馆或是马华的“一带一路中心”等正式的机构与单位，而这些正式机构与单位会给予意见和看法。

马华与华团组织办系列国庆活动

配合国庆月，马华将与国内华团与组织举办一系列爱国庆国庆活动。

马华总会长拿督斯里廖中莱透露，马华与国内的华团和组织已达成共识，即在8月与9月份举办一系列的爱国活动，并呼吁华裔能够积极参与。

他说，今年是我国欢庆60周年独立，因此政府非常重视今年的国庆月活动，而他也希望各族都能积极参与这些活动。

“过去，政府也举办了许多的国庆月活动，但华裔的参与度很低。由于今年是我国欢庆60周年独立，我们认为意义非凡，因此我们希望借助国内华团与组织的力量，带动更多华裔参与国庆月活动，尤其是8月31日的国庆游行。”

廖中莱也是交通部长，他今午是在与国内40个华团与组织进行交流后，向媒体做出这项宣布。

他也表示，配合国庆月，马华亦会举办一系列爱国活动与庆典，这包括8月举办的华穗艺术节。