冀反贪会查“1号官员”妻子身份 希联青投报一马案 国内新闻

（布城22日讯）反贪会早前强调不会针对美国司法部最新的诉讼行动，开档调查一马发展有限公司案件，但希望联盟青年团认为，打击贪污是反贪会的职责，所以当局不能保持缄默，应该查出“大马1号官员”妻子身份、钻石金饰来源和展开充公行动。

希望联盟青年团共10名代表今日前往布城反贪会总部报案，督促当局针对美国司法部最新一轮的诉讼和充公资产行动，开档调查一马公司案件。

希联青年团代表兼诚信党青年团署理团长法依兹认为，反贪会应该关注这起案件，因为这诉讼是由美国司法机构提出，而且该部门是美国的法律机构，不是私人机构。

他是在布城反贪会总部投报后，召开记者会如是披露。出席者也包括土团党泗岩沫区部主席马哈迪尔。

“我们要知道‘1号官员’妻子的钻石金饰究竟是大马富豪刘特佐所赠送的礼物，还是‘1号官员’妻子的指示。”

“目前，人民生活水深火热，如把钻石金饰的总值换成一马房屋，就可以拯救300户家庭，让他们有能力买房。”

他说，即使反贪会没有接获投报，他们都有权力自行展开调查，更何况这起案件已经全世界皆知。

另外，针对马来人非政府组织联盟主席拿督斯里嘉玛宣称拥有美司法部所指的3条项链和1枚钻戒一事，法依兹也认为，反贪会应该立即传召嘉玛进行调查。