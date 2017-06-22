倪可敏：遭调查却掌陆交会 国阵找不到清廉人选 国内新闻

(太平22日讯)行动党太平区国会议员倪可敏批评国阵委任正在受到反贪会调查的FGV主席丹斯里依沙沙末出任陆路交通委员会(SPAD)主席，反映国阵找不到清廉人士出任高职！

他认为依沙不适合出掌陆交会，毕竟正受反贪会的调查。国阵仍然委任他出任高职，等于政府公信力进一步流失。

他指出，不管依沙的贪腐指控结果如何，号称全球最大种值公司的联土全球（Felda Global Venture）在依沙担任公司主席短短四年期间，公司股价从4令吉55仙狂跌至1令吉60仙，公司市值蒸发超过134亿令吉，造成数以万计的小股东损失惨重，以这种表现衡量，首相纳吉还委任依沙出任政府高职必然引起强烈反弹。

他说，陆交会是一个重要的政府机构，它全权负责国内所有公共交通的建设与发展，包括首都地铁、马新快铁、轻快铁及东海岸铁路等涉大工程，涉及的公款开销数额愈1200亿，是我国建囯以来最昂贵的开支，政府交由一个正受到反贪会调查的爭议性人物出掌该委员会将使我国在国际上又闹笑柄。

倪可敏今日联合保阁亚三州议员郑国霖及后廊州议员廖泰义受邀在保阁亚三清真寺开斋后，送新衣给貧困儿童后向记者如是表示。