大同与益华小学及圣尼古拉盲人院 3单位申请槟街区筹款 北马新闻

（槟城22日讯）各街区庆赞中元筹款申请今日中午截止，共有3个单位提出申请，要求各街区在今年中元节期间协助筹款事项，3个单位分别为浮罗文丁大同小学、南华医院街益华小学，以及圣尼古拉盲人院。

王益辉：709各自表述后定夺

槟州中元联合会主席准拿督王益辉受询时表示，该3个单位的负责人将于7月9日的街区大会上做出解说，陈述要求协助筹款的原由，让街区代表做出定夺。他续称，有关的筹款申请已在今日中午截止，谁将脱颖而出，将于下月9日的街区大会上作出决定。

赵惠坤：大同建校需约550万

浮罗大同小学董事长赵惠坤受访问时表示，该校计划兴建礼堂、图书馆、行政室及课室，所需的款项约550万。他指出，建委会当前已在积极的做出准备，基于一切还在筹备中，预期最快也必须在明年杪才能动工。该校已向中元联合会做出申请，希望能筹获百万令吉，以减轻建校工程庞大经费的负担。

孙逸民：盲人院电脑需更新

至于圣尼古拉盲人院执行董事孙逸民受询时表示，该院的电脑需要更新，同时需要活动经费，因此决定向中元联合会提出申请。他说，基于现有电脑已陈旧，更新需要不少费用，加上该院也有提供盲人系列的训练计划，因此希望能向中元联合会做出申请，通过各街区的协助能减轻该院在开销上的负担。

祝友明：益华迁校需1500万

另一方面，南华医院街益华学校在苦等23年之后，在获得发展商宏升集团拨地下，该校准备在未来数年内迁至槟岛西南区。该校董事长拿督祝友明之前披露，由于益华学校的学生来源不断减少，目前只剩下不到100名的学生。据称，该校的迁校计划估计需耗费1500万令吉，筹备工作刻在进行中。