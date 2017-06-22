配合开斋节 联邦公路限速80公里 国内新闻

（芙蓉22日讯）工程部长拿督斯里法迪拉指出，配合即临的开斋节，由6月18日至7月2日，联邦公路的限速将降低时速10公里至时速80公里。

他说，至于州级公路，部门促请州政府合作，以将限速由时数80公里降至时速70公里。

他今日在开斋节下午茶时段活动致词时说：”此外，联邦公路和州级公路，以及大道的建设和管理工程，将由6月18日至7月2日起配合佳节暂停，以确保交通顺畅。不过，紧急的工程例外。”

他说，工程局和大马大道局将成立巡逻队，以监督意外和任何的公路损坏情况，以及确保紧急工程可即刻展开，以不影响联邦公路的交通。

法迪拉稍后在记者会上说，全国今年有15个分岔路口被鉴定进行提升，以降低意外风险。

“与此同时，部门正在制定公路和达到建设政策行动计划，以达到提升公共服务传递效率的目标。”

法迪拉说，21项涉及建设新路和提升现有道路的工程，获准在今年动工，所涉拨款达48亿9600万令吉。

另外，他劝请所有公路使用者谨慎驾驶，以及遵守法律和公路规则。