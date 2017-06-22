雇用不到1个月就出事 七旬夫妇疑遭女佣谋杀 国际新闻

(新加坡22日讯)新加坡勿洛蓄水池路组屋单位发生双尸案，一对七旬夫妇疑遭刚聘请的女佣冷血谋杀，尸体双双被捆绑。丈夫卧尸楼上主人房，身上有血迹；妻子卧尸厕所，脖子有勒痕。

有关骇人双尸命案发生在周三下午3时40分左右，地点在勿洛蓄水池路第717座组屋二楼的双层公寓式组屋单位。

儿拨电无人接 孙进屋见血案

据了解，死者的儿子事发前打电话给父母，一直没人接听，于是叫住在附近的孙子上门查看，讵料孙子进屋后，却惊见两人已经惨死在单位。

惨遭谋害的老夫妇，是79岁的丈夫谢金方和78岁的妻子陈秀发，他们生前与家人同住在上述单位，事发时家里只有刚聘请不到1个月的印尼女佣在家。

死者的儿子因狂打电话都联络不上两老，担心之下让两死者的孙子(26岁)上门查看。岂料，孙子上门后，在楼上主人房发现男死者身上有血迹，已经没呼吸。接着，孙子又在主人房的厕所，发现女死者倒卧在地一动也不动，脖子上有明显的勒痕。两人当时都被绳子捆绑起来。

两老被杀的同时，孙子发现女佣已经不知所终，他于是立即报警。警方和医护人员事后赶到现场，当场宣告两人已经死亡。

命案现场种种迹象显示，失踪的凶手相信就是女佣，她在作案后逃之夭夭，在同一天就已逃离新加坡。

警方把案件列为谋杀性质处理，案件还在调查中。

案发单位 曾传剧烈争吵

案发单位，中午1时一度传出剧烈的吵架声。

一名不愿具名的居民表示，周三下午1时左右，他经过事发单位楼下时，曾听到楼上单位传来阵阵剧烈的吵架声。

她说，自己当时没听清楚他们在吵什么，但很确定有超过一把声音，男男女女都有。

“在附近进行翻新工程的客工，也看到单位内有人吵架”。

不久之后，天空下起大雨，加上家居改进计划工程发出阵阵噪音，附近再也没人听到任何吵架声或可疑声响。

另有邻居说，在下午3时许听到单位内传出惊叫声。一般相信，或许是孙子回家揭发命案后，惊讶之余发出的惨叫声。

从时间推算，命案的发生时间，应该是介于下午1时左右和3时之间。

偷走财物 女佣已离开新加坡

女佣谋财害命？早有预谋？女佣冷血杀害老夫妇后，偷走值钱财物直奔码头，命案揭发时，她人已不在新加坡！

据了解，涉嫌杀害老夫妇的女佣Khasanah，年约41岁，来自印尼，她刚到死者住家工作约1个月，但身材非常壮硕。

按照警方的一般作业程序，命案一旦发生，而嫌犯又是外国人时，警方就会马上通知关卡，确保嫌犯不会离境。

警方下午3时40分接获报案，关卡接到通知时，才发现女佣早已乘搭渡轮离境，前往印尼岛屿。

从此推算，凶杀案应该是在被揭发几小时前就发生，女佣因此有充足时间，从勿洛水池路来到海湾中心，登船离开。这个“逃亡计划”非常“完美”，不排除女佣一早就已策划好。

迹象显示，该起双尸命案相信是女佣单独干下的，案发单位里的一些财物，案发后也不知所终，相信早已落入女佣之手。

据网上资料，从滨海湾中心出发的渡轮行程，只前往印尼峇淡岛和丹戎巴莱(Tanjung Balai)，女佣相信逃离到其中一个地点。

女佣来自印尼，至于她是否搭游轮回到家乡，还是只想赶紧离境，相信一切在女佣落网后，自有分明。

家境不错 夫妻多间公寓出租

夫妻俩曾经营超市和鞋店，拥有多间公寓出租当包租公和包租婆，家境不错。

多名受访居民都知道，死者一家家境不错，两代人都拥有公寓出租，每个月当“包租公”和“包租婆”，孩子也拥有自己的公司。

根据资料，男死者早在1964年就开办公司，名下前后有4家公司，包括鞋店、工程和装修公司。女死者也开过4家公司，其中一家鞋店和一家百货公司是和丈夫联名的。

尽管生活富裕，但夫妻俩都过得非常朴实，身上并不会戴满金银珠宝“炫富”。