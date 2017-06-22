98公司结盟竞标新马高铁 券商首选金务大 经济新闻

（吉隆坡22日讯）联昌集团研究行乐观看待新马高铁（HSR）项目进展。总结认为目前点名竞标该项目的潜在赢家为时尚早。

根据《星报》报道：该券商相信怡保工程机构（IJM，3336，建筑组）、WCT控股（WCT，9679，建筑组）、双威集团（SUNWAY，5211，产业组）、马资源机构（MRCB，1651，产业组）和杨忠礼机构（YTL，1677，建筑组）公司都热衷参与高铁项目。

“在我们的覆盖范围内，金务大（GAMUDA，5398，建筑组）仍然是铁路主题的首选，而睦兴旺工程（MUHIBAH，5703，建筑组）仍然是我们首选的小中档股票。惟工作拖延和资金支撑是主要风险。“

该研究行指出，MyHSR证实新马高铁资产公司（AssetsCo）的招标将于今年第四季度召开。

这使得高铁项目进入了一个新的阶段，因为招标人将委任一家私人资助的资产公司来开发高铁项目。

根据MyHSR透露，在2015年信息请求期间，资产公司招标吸引了98家公司各自组成的的10个联盟。

它将由MyHSR和新加坡陆路运输管理局（LTA）联合招标。为了启动资产公司的初步招标，MyHSR和LTA将于7月5日在新加坡联合举办行业简报。

“我们理解，指定的资产管理公司将负责提供和维修高铁列车及其相关系统（如轨道，电力，信号和电讯），并作为网络运营商运作。”

初步细节显示，参与竞标新马高铁资产公司的业者，其中一个先决条件，就是必需准备长达25年的营运资金，以确保马新高铁可持续运作。

根据了解，日本、韩国、中国政府正在努力游说和争取高铁项目。

“我们预计这些外国业者将在投标发布之前形成联盟。我们认为，不需要在联盟中拥有当地合作伙伴，尽管这将由MyHSR和LTA做最后决定。

“现在看来，大多数本地公司或承包商在高铁资产和运营方面经验有限。

“我们了解到，资产公司招标将是世界上最大的投资公司之一，也是全球经营结构的核心。