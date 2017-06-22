刘特佐持双重国籍 国民登记局喊查 国内新闻

（吉隆坡22日讯）刘特佐持双重国籍？！国民登记局喊：“查！”

随着行动党丹绒国会议员黄伟益昨日揭露大马年轻富豪刘特佐持有双重国籍后，国民登记局今日表示将彻查刘特佐是否持有双重国籍。

国民登记局总监拿督莫哈末亚兹蓝利今日在出席国民登记局举办的国民登记（Mydaftar）活动后，接受媒体质询有关刘特佐持双重国籍一事时表示，该局将会检视黄伟益所提出的有关指控，并与移民局等单位合作，以厘清刘特佐是否涉嫌任何案件。

上周五（16日），美国司法部在对一马发展公司（1MDB）的充公诉状称，刘特佐除了拥有马来西亚护照，也持有圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nevis）的护照。

圣基茨和尼维斯联邦位于加勒比海群岛。根据当地法律，只要外国人在房地产投资数额高达40万美元，并为白糖业多元资金捐助25万美元，则可获该国公民权。

然而，根据马来西亚联邦宪法第24（2）条文阐明，任何公民若故意向外国申请及行使任何包含在该国法律、相当于公民所专有之权利，则联邦政府可剥夺其公民权。

基于美国充公诉状的资料，行动党丹绒国会议员黄伟益昨天向国民登记局提呈信函，检举刘特佐拥有双重国籍，并要求当局传召刘特佐回国面对制裁，否则应褫夺其公民权。