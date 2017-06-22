误信婚诺汇2万资助 女会计惊觉男友已婚 国内新闻

（吉隆坡22日讯）37岁会计坠入爱情骗局，误信男友将与她结婚，前后汇入逾两万令吉作为后者扩展生意与生活费，9个月后始揭发男友原来是有妇之夫！

这名印裔事主琳达为此更欠下债务，她感到钱财与感情受骗，而向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助。

她于去年4月通过手机通讯软件“微信”，认识一名33岁同裔男子维克，在后者的甜言蜜语下，迅速坠入爱河。

两人相约首次见面时，后者马上向她求婚，并承诺会给她美好的未来。

这名男子自称经营运输公司，在霹雳州怡保拥有3辆罗里，如今相信添购多3辆罗里以扩展生意，希望事主能资助，更开出数张支票给事主，并指一定会还钱。

这名男子随后带她到信贷公司借7000令吉，她更向银行申请一万令吉私人贷款，以及私下提供4170令吉给这名男子，作为生活开销。

事主过后揭发，有关支票无法过账，更于1月发现男友在脸书上传的结婚照，始得知后者己结婚。

她希望公众能以她为镜，勿再有受害者上当。

张天赐表示，他代琳达联络有关贷款公司时，竟发现维克也有带另两名女子借钱；初步相信，受害者超过3人。#