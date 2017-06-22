《Produce 101》白虎 女方公开私讯控性侵 娱乐新闻

（首尔22日讯）据星光云报道，NU’EST成员旼泫、钟炫、东昊和珉起因参加《Produce 101》翻身，虽然最后很可惜只有旼泫一人挤进最终11人，但成功让NU’EST受到观众注目，只是成员“白虎”姜东昊却惊爆“过去曾性侵女性友人”，经纪公司稍早也强硬回应了。

韩国有名网友以“我是NU’EST白虎性侵受害者，拜讬救救我”为题发文，在内文中声称，8年前曾遭到对方侵犯，“无法忘记那些记忆，在写下这些文字的同时，那些回忆也一涌而上……”。笔者表示2009年冬天时，自己是国中1年级、对方则是2年级学生，在搭乘补习班接驳车的路上遭对方性侵。该名网友还称自己和白虎是青梅竹马，双方家族都很熟，她在贴文下附注疑似和白虎通话、私讯的内容，不过是否真的是男方本人的号码则无法证实。

稍早白虎所属的Pledis娱乐声明表示：“关于网上针对本社艺人不实的、恶意的人身攻击，所有毁谤的留言、贴文者以及复制、散播此内容者，将会采取法律行动。”强调会强硬面对不实指控。