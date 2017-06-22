李英爱豪门夫旧爱疑自杀 自爆患压力障碍火速出院 娱乐新闻

沈银河惊传因服用过量安眠药紧急送医，她发声明透露自己患有创伤后压力症候群。

郑豪泳（后排右）与李英爱于2009年结婚，2011年夫妻俩喜获龙凤胎。

（首尔22日讯）据台湾自由时报报道，44岁女星沈银河昨惊传因服用过量安眠药，于前日凌晨紧急送医，她自从2000年完成电影《追访有情人》后息影多年，2005年婚后也深居简出，近年为替议员老公池尚昱助选，才较常曝光。昨疑似自杀的消息传开后，她对外发声明表示罹患创伤后压力症候群，但未提及有关过度服用药物一事。

靠意志与努力克服

沈银河在声明中表示，最近才发现自己因过去的创伤罹患压力障碍，虽然需要接受药物治疗，但为了养育小孩，直到现在仍靠着意志与努力克服，透露为了服用药物的需要才会到医院，强调身体状况已经没问题，所以很快就会出院，并为此次事件引起外界骚动致歉。

1993年出道的沈银河代表作包括电影《八月照相馆》及《爱情倒后镜》等，除了事业，她与李英爱老公郑豪泳的情史过去也十分受到关注。沈银河曾于2001年宣布和郑豪泳的结婚喜讯，当时2人年龄相差21岁，一度遭沈银河父母强烈反对，但她仍为爱义无反顾，甚至闹离家出走，并计划婚后与郑豪泳移居美国，未料最后却选择悔婚，令人摸不着头绪。