闯入屋后消失无影 郭帟杋与蛇共室3天 国内新闻

（峇株巴辖22日讯）本地艺人郭帟杋的住家日前有条眼镜蛇闯入，忽然消失得无影无踪，原来这3天来都在屋内爬动，最终藏在衣橱后面，由消防及拯救人员擒走。

本周一下午4时，这条约10尺长眼镜蛇，闯入郭帟杋位于峇株巴辖的住家，郭帟杋与接获投报的消拯员，在屋內皆遍寻不获，以为蛇已从后门或窗户逃走。

他甚至在脸书贴文，并附上视频与照片。由于该眼镜蛇罕见，网友广泛关注之余，也纷纷在社交媒体转载。

昨天凌晨2时许，郭帟杋再次在脸书页面贴文，惊爆闯入家内的眼镜蛇，原来一直没逃走，而与他共处一室已3天2夜。

他叙述，他先是发现电脑桌下有不明液体，既然清理干净，仍闻到阵阵恶臭。他不以为意，后来在床底找到原以为不见了的帽子，而且发觉行李箱有被压扁的痕迹，再发现书桌下有坨“新鲜”大便，震惊不已，于是马上召唤消拯员。

他说，4名消拯员前来协助捉蛇，发现它原来匿藏在衣橱后面，随后移动到床底角落处。

“消拯员耗时一小时，终把巨蛇抓住，才结束了与蛇共处一室的惊魂记。”

他感谢消拯员奋不顾身地替人民解决难题，称他们是“人民的英雄”！

此事还发生小插曲。

据郭帟杋在脸书透露，由于眼镜蛇闯入住宅的视频至今有400余万人次点击观赏，美国公司已向他买下专利，所以提醒网民，凡是没经过他同意而上载相关影片，有关当局将会处理。

有些网民打脸，甚至大骂他“白痴”。