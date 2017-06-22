青年借摩托上路遇检 不知路税逾期副本被改 北马新闻

（加央22日讯）一名巫裔青年向友人借用摩托车，途中被陆路交通局检举时才发现其摩托车路税已逾期，并且路税副本还被人使用笔擅自更改有效日期，因此，该辆摩托车被充公作进一步调查。

由玻州陆路交通局举行开斋节特别行动，于周三晚8时30分至11时30分在加央莫贺德玛及亚三脚路展开，参与单位包括玻州道路安全局及反毒机构。

玻州陆路交通局代主任玛哈兹尔指出，该名来自玻璃市港口的25岁巫青，当晚向友人借用该辆摩托车后，载妻子到市区购物，该巫青向官员解释，本身并不知道摩托车路税已逾期，并对路税副本被人使用笔擅自更改有效日期一事不知情。

“摩托车是本田Wave，已抵触陆路交通局108条文（修改、破坏、残破路税），其路税也于2013年1月7日逾期，同时，其车牌也不符合规格。”

玛哈兹尔，当局已将该辆摩托车被充公作进一步调查，包括调查其车主身份。

当晚，27名车主被指示接受尿液检查，其中3人尿液呈阳性反应，目前已遭扣查。

对此，玻州反毒机构执法组官员阿尼占说，被捕者的年龄介于21岁至42岁，尿液呈甲基安非他命（冰毒）的阳性反应，将在1983年（1998年修正案）吸毒（治疗及康复）法令下被控。



陆交局开出92张罚单

当晚也参与检举行动的玻州陆路交通事务的阿斯迈莎行政议员说，共有2315辆交通工具接受检查，并开出92张罚单予违例者，其中没有驾驶执照或执照逾期的违规者最多，即41人。

其它是以路税或保险逾期为主；3辆摩托车被充公作进一步调查。

出席者有玻州道路安全局主任卡莱古玛。