丹绒士拔2餐馆拆迁事件 业主冀雪政府履行承诺 国内新闻

（芙蓉21日讯）雪兰莪丹绒士拔两家餐馆遭雪州土地局拆迁风波，业主退而求其次，要求雪州政府履行早前的承诺，除了为业者在临时地段兴建餐馆继续营业，也确保全新的美食中心完成后，优先给业主保留单位。

马青法律局主任吴健南也讥讽，一直以来声称“CAT 政府”的雪州政府，行事反反复复，只是作出口头承诺，却没有白纸黑字作证。

他说，丹绒士拔海洋海鲜餐馆拆迁案败诉之后，他已致函雪州政府表示将协助业主提出上诉，要求暂缓拆迁令，但对方迫不及待将餐馆夷为平地。

他揶揄雪州杂牌政府的官员心情复杂，一味只想尽快完成所有计划，然后交由朋党参与，因为雪州政府来届大选肯定垮台。

“这不是我说的，而是民主行动党芙蓉国会议员陆兆福说的，他说，行动党下届大选在雪州不会再跟伊斯兰党合作。”

他今日陪同两家餐馆业主召开记者会时说，这两家餐馆包括海洋海鲜餐馆和情人桥餐馆在当地营业逾40年，一直以来持有临时地契营业，每年也有缴付费用，雪州政府却在去年突然撤销临时地契。

吴健南坦承，政府确实有权撤销临时地契，但眼前课题并非“合法性”而是雪州政府的“嚣张性”。

“他们上台10年，就有欺压人民的霸气，特别是还不允许上诉，就强行拆除。”

他也揶揄掌管雪州地方政府、非法工厂漂白事务和新村发展的行政议员欧阳捍华可获颁雪州杯足球赛移动龙门奖，因为在拆迁餐馆事件上，一共作出11次的变动。

他在记者会上，播放欧阳捍华与官员开会的片段，显示欧阳捍华当时确实提及将与官员协调填海工程，但如今却换成兴建美食中心。

“从最初的兴建码头，到填海、兴建防浪堤、停车场、美食中心……我觉得欧阳捍华应该对自己的反复行为感到啼笑皆非。”

雪州马华秘书兼雪邦区会主席拿督黄祚信也有出席记者会。

李俊祥否认 花费15万委律师

丹绒士拔海洋海鲜餐馆业主侄儿李俊祥澄清，他否认曾对某家媒体表示已花费15万令吉律师费和堂费处理起诉雪州政府的司法检讨案件。

黄祚信则说，马青法律局并未获得党中央的任何津贴，也未像行动党一些领袖般向公众筹募律师费，或像雪州一些市议会获取发律师信的工程。

他说，在处理法律援助个案程序中，除了一般法律咨询属于免费，其他进一步的法律行动，该局已制定一套严谨标准程序，以案情、公众利益和经济能力等角度作考量，决定合理及对方可负担的收费。