【MBI风波】近期崛起成吉南景点 传蝶莎花园是被扣地点 北马新闻

（居林21日讯）MBI集团创办人张誉发周一在居林被扣查，传闻他被扣查的地点，是MBI集团属下MBI Desaku有限公司（MDK）在双溪加拉岸发展DESAKU蝶莎花园屋业发展计划。

这个计划，以独特设计和美轮美奂的主题公园。整个住宅区强调双重保安系统，共有三种房屋款式；蝶莎帝厦（TYPE A），蝶莎宫殿（TYPE B）及蝶莎苑庭（TYPE C）。房屋价格从数十万令吉至百多万令吉。

MBI集团属下MBI Desaku有限公司（MDK）在双溪加拉岸发展DESAKU蝶莎花园屋业发展计划，其独特设计和美轮美奂的主题公园，快速崛起成为吉南区内人气景点。

整个住宅区强调双重保安系统，共有三种房屋款式；蝶莎帝厦（TYPE A），蝶莎宫殿（TYPE B）及蝶莎苑庭（TYPE C）。房屋价格从数十万令吉至百多万令吉。

DESAKU屋业发展工程，拥有全北马首个主题式公园豪宅，拥有仙人掌园、环保农业园、巴黎风格园、盆栽园、日本园、主题公园以及会展中心等。整个屋业发展皆以绿色环保和休闲设施为主，让居民享有安全又保障的大自然环境。

Kulim Desaku 的产业发展项目包括，2000多间的排屋，半独立式、独立式洋房和商店。同时拥有一座可容纳2500人，放250圆桌的大型多用途展览厅，同时有计划兴建占地11.2英亩的农业科技及技术研究所。

该集团也有计划进行另外一项综合发展项目，结合农业、生态旅游和环保于一身，强调低碳生活。该集团计划发展2000套度假式木屋让会员用Mcoin换取。木屋占地1万平方尺，2500平方尺建木屋，7500平方尺可租回给公司做农业发展。该公司有计划在那里种植超过500种不同的蔬菜、草药、水果、花卉等。

其他设备包括医院、学校、大学、主题公园和公寓。