【MBI风波】MBI旗下业务多 坊间关注成调查目标 北马新闻

（槟城21日讯）随着政府联合单位扣查MBI 创办人张誉发后，坊间都关注这个集团究竟旗下产业，会否成为政府单位进一步调查行动的目标。

MBI 集团的发展至今可谓多元化，其业务成长率几乎可用一日千里来形容，从过去只是在网上的经营到今日的实体营业，令其他相关金钱游戏公司难望其项背。

当MBI 成功站稳脚步后，最为受到关注的首个实体发展项目，就是坐落在泰南丹诺的亚洲文化村，该占地辽阔的文化村设有饮食中心，是远近马、新、泰游客必到之处。过后，MBI继续在实体发展项目上大展拳脚，收购槟岛柑仔园的时代广场，打造成M Mall，成为MBI的总部及活动中心，同时成为迎接大批中国会员到来的据点。

MBI 成功将时代广场打造成地标企业王国的M Mall，也在同时建立了连锁行业，让旗下会员可凭拥有的虚拟币到加盟商店换取各种商品甚至享用各种美味佳肴。其中，在饮食业这一块，MBI 拥有坐落在敦林苍祐大道附近的贵宾楼及多间海鲜饭店，成为会员消费的用餐据点。

与此同时，MBI 也在吉南居林大兴土木，让拥有大批虚拟币的会员可购置个人的房地产，而其绿园生活体验馆也在如火如荼进行中。MBI 也在年前于惹兰苏丹阿末沙拥有了自己的酒店，这家Vouk酒家事业火红，供外地来的会员租用。在进军地产业界方面，该集团也收购了西南区的高级公寓ONE IMPERIAL。